استطلاع: 91.5% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب على إيران

أغلبية بنسبة 74% يؤيدون استمرار الحرب حتى إسقاط النظام، ويعتقد 75% أن النظام الإيراني سيُستهدف بشكل كبير، بينهم 25% يعتقدون أن النظام سينهار بشكل كامل، ويقول 49% إن ترامب يدعم إسرائيلي عندما يخدم ذلك مصالحه الشخصية

أضرار جراء إصابة صاروخ إيراني لمبنى في مدينة رمات غان، أمس (Getty Images)

عبرت أغلبية إسرائيلية مطلقة بنسبة 91.5% عن تأييدها للحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، وقال 4.5% فقط إنهم يعارضون هذه الحرب.

ويعتقد 74% أنه يجب الاستمرار في الحرب حتى إسقاط النظام الإيراني، واعتبر 18% أنه ينبغي السعي إلى وقف إطلاق نار بعد استنفاد استهداف قدرات إيران العسكرية، وقال 3% إنه ينبغي السعي لوقف إطلاق نار بأسرع ما يمكن، حسب استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الأربعاء.

وجاءت نسبة الثقة بأذرع الجيش الإسرائيلي كالتالي: قيادة الجبهة الداخلية 94%؛ سلاح الجو 93%؛ الجيش الإسرائيلي 90؛ شعبة الاستخبارات العسكرية 83%؛ الحكومة الإسرائيلية 40%؛ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير 71%؛ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو 38%.

ويعتقد 75% أن النظام الإيراني سيُستهدف بشكل كبير، بينهم 25% يعتقدون أن النظام سينهار بشكل كامل.

وقال 86.5% إن هدف الحرب على إيران واضح لهم، ويقدر 68% أن البرنامج النووي الإيراني سيتضرر بشكل كبير، فيما يقدر 73% إن المنظومة الصاروخية الإيرانية ستتضرر بشكل كبير، فيما قال 20% إن المنظومة الصاروخية ستتضرر بقدر ضئيل أو أنها لن تتضرر أبدا، ويقدر 75% أن النظام الإيراني سيتضرر جدا وقال 14% إنه سيتضرر بشكل ضئيل.

ويقدر 82% أن الحرب على إيران ستستمر لمدة شهر بالحد الأقصى، واعتبر 62% أن الإسرائيليين قادرون على العيش في حالة الحرب لمدة شهر في الحد الأقصى لكن 29% اعتبروا أنهم قادرون على العيش في ظل الحرب لأكثر من شهر.

ويعتقد 49% أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدعم إسرائيلي عندما يخدم ذلك مصالحه الشخصية، فيما يعتبر 35% أنه ملتزم جدا بأمن إسرائيل، وقال 16% إنه رئيس غير متوقع ويصعب الاعتماد عليه في المواضيع الأمنية.

ويقدر 45% إن وضع الأمن القومي الإسرائيلي جيد أو جيد جدا، فيما قال 19% إنه سيئ أو سيئ جدا، فيما قال 68% إنهم قلقون من تهديدات خارجية.

وقال 82% إنهم قلقون من التوترات الاجتماعية الداخلية، وقال 17% إنهم غير قلقين.

ويتبين أن شعور الإسرائيليين بالأمن الشخصي قد تراجع منذ بداية الحرب على إيران، وأفاد 41% بأن شعورهم بالأمن متوسط وأشار 25% إلى أن شعورهم بالأمن منخفض أو انخفض قياسا بالأسابيع التي سبقت الحرب، بينما قال 31% إن شعورهم بالأمن مرتفع أو مرتفع جدا.