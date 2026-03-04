الحرب على إيران: صواريخ على إسرائيل وغارات جوية على طهران

تستمر الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، مع تركيز الضربات الجوية على طهران وإطلاق إيران صواريخ متتالية على تل أبيب والقدس، بينما يسيطر الحرس الثوري على مضيق هرمز ويستهدف قواعد أميركية.

مع دخول اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، تواصلت الضربات المشتركة على عدة مدن إيرانية، وتركزت بشكل خاص على العاصمة طهران.

في المقابل، أطلقت القوات الإيرانية موجات صاروخية متتالية على منطقة تل أبيب الكبرى والقدس، بينما استهدفت طهران منشآت أميركية ومصالح اقتصادية في دول الخليج، مؤكدة أن الهدف هو القواعد الأميركية فقط.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن الإمارات تدرس إمكانية التحرك العسكري لصد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على أراضيها، في ظل التصعيد المستمر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق أكثر من 40 صاروخا ضمن الموجة الـ17 ضد أهداف صهيونية وأميركية، وإسقاط 26 طائرة مسيرة للعدو، والسيطرة على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة. كما أكد الحرس الثوري السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط العالمية.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت جنودا إيرانيين فعلوا أنظمة دفاع جوي، ودمرت عشرات مراكز قيادة النظام والأمن الداخلي وقيادة الباسيج.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب دُمرت 300 منصة إطلاق صواريخ، ونفذت 1200 غارة، وتم مهاجمة نحو 2000 هدف في إيران، في تصعيد غير مسبوق على الأرض والجو.