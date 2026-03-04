تحذير أمني لوزراء إسرائيليين من هجمات سيبرانية إيرانية تستهدفهم وعائلاتهم

تحذيرات أمنية لوزراء في الحكومة الإسرائيلية من محاولات اختراق سيبراني تستهدفهم وعائلاتهم، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن إيران تسعى لتحقيق "إنجاز على مستوى الوعي" خلال الحرب.

تلقى وزراء في الحكومة الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، اليوم الأربعاء، اتصالات من جهات في الأجهزة الأمنية تحذرهم من محاولات اختراق سيبراني تستهدفهم وعائلاتهم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التحذير الذي نُقل إلى وزراء رفيعي المستوى جاء فيه أن الأجهزة الأمنية ترصد جهودًا لمحاولة استهدافهم وأفراد عائلاتهم في الفضاء السيبراني.

وطُلب من الوزراء، وفق التحذيرات الأمنية، عدم الرد على مكالمات من أرقام غير معروفة، وعدم الضغط على روابط أو فتح رسائل من مصادر غير مألوفة، وكذلك عدم التفاعل مع أي جهة غير معرّفة عبر الإنترنت.

وأشارت القناة إلى أن التقديرات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأن إيران تسعى إلى تحقيق "إنجاز على مستوى الوعي" خلال الحرب الجارية، عبر محاولة اختراق هواتف أو أجهزة محمولة تعود لشخصيات رفيعة المستوى.

وبحسب التقديرات نفسها، قد تهدف هذه المحاولات إلى الحصول على معلومات حساسة أو مواد محرجة يمكن استخدامها للتأثير في مجريات الحرب، التي توصفها جهات في إسرائيل بأنها "حرب على الوعي" إلى جانب كونها مواجهة عسكرية.