وزارة المالية تطالب بتخفيف القيود على المصالح التجارية بدءا من الخميس

مدير عام وزارة المالية يشدد في رسالة عاجلة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية على "التكاليف الاقتصادية الكبيرة التي تنبع من القيود على عمل المرافق الاقتصادية"، والتي تصل إلى أكثر من 9 مليارات شيكل أسبوعيا

طالبت وزارة المالية الإسرائيلية قيادة الجبهة الداخلية اليوم، الأربعاء، بتخفيف القيود على المرافق الاقتصادية منذ بداية الحرب على إيران قبل خمسة أيام، بسبب الخسائر المالية التي يقدر أنها ستصل إلى أكثر من 9 مليارات شيكل أسبوعيا.

وشدد مدير عام وزارة المالية، إيلان روم، في رسالة عاجلة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية، شاي كلبر، "التكاليف الاقتصادية الكبيرة التي تنبع من القيود على عمل المرافق الاقتصادية"، وطالب بفتح مرافق اقتصادية محاذية لأماكن آمنة بدءا من غد، الخميس، وقال إن هذا الأمر سيقلص الخسائر الأسبوعية بخمسة مليارات شيكل.

ووفقا لحسابات جناح كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، فإنه بموجب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الوضع الحالي، تخسر المرافق الاقتصادية أكثر من 9 مليارات شيكل أسبوعيا، بينها خسائر بمبلغ 8 مليارات شيكل بسبب إغلاق المصالح التجارية، و900 مليون شيكل بسبب تعطيل جهاز التعليم، و500 مليون شيكل نتيجة للعدد العاملين المرتفع الذين تم استدعاؤهم للخدمة في قوات الاحتياط، بعد أن استدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 100 ألف جندي احتياط إلى الخدمة في أعقاب الحرب على إيران.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في بداية الحرب على إيران عن سياسة إغلاق تطلق عليها تسمية "الوضع الأحمر"، وبموجبها تكون كافة المرافق الاقتصادية معطلة باستثناء المرافق الحيوية وحظر كافة الأنشطة التعليمية، بينما تطالب وزارة المالية الآن بتخفيف القيود والانتقال إلى "الوضع البرتقالي".

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن سياسة "الوضع الأحمر" ستستمر حتى يوم السبت المقبل على الأقل، وذلك "من دون أن يكون بالإمكان التقدير بشكل مؤكد في هذه المرحلة أن حجم الخطر يبرر استمرار التعطيل بحجمه الحالي".

يشار إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي، ستضطر الدولة إلى تعويض المصالح التجارية والعاملين عن الإغلاق الشامل لمئات آلاف المصالح التجارية وغياب العاملين عن أماكن العمل، وارتفاع متوقع للعجز في ميزانية الدولة بمليارات الشواقل، إلى جانب تكلفة الحرب نفسها.