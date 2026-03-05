إسرائيل تحذّر من محاولات تجنيد إيرانية لمواطنيها عبر الإنترنت

حذّرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، من محاولات تقول إنها تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تنفيذ مهام ذات طابع أمني داخل إسرائيل.

وجاء ذلك في بيان مشترك جاء فيه أن الجهازين "يجددان التحذير للجمهور من إقامة أي تواصل عبر الإنترنت مع جهات تابعة للاستخبارات الإيرانية أو تنفيذ مهام أمنية بناءً على توجيهاتها"، ولا سيما في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران.

وذكر البيان أن العام الأخير شهد "تصاعدًا في محاولات عناصر الاستخبارات الإيرانية تجنيد إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مدعيًا أن الهدف من ذلك يتمثل في جمع معلومات عن "أهداف إستراتيجية ومواقع شخصيات وبنى تحتية حيوية".

وأضاف أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة خلال الفترة الحالية التي تشهد حربا أميركية إسرائيلية متصاعدة على إيران، مشيرًا إلى أن الشرطة والشاباك يعملان على "اعتقال إسرائيليين يشتبه في إقامتهم اتصالات مع عناصر استخبارات إيرانية".

وبحسب البيان، فقد كشفت الأجهزة الإسرائيلية منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو الماضي، عن 16 قضية أمنية تتعلق بإسرائيليين قالت إنهم أقاموا علاقات مع جهات استخباراتية إيرانية ونفذوا مهام بتوجيه منها.

وأوضح البيان أن السلطات قدمت لوائح اتهام "خطيرة" بحق هؤلاء المشتبه بهم، تتضمن مخالفات أمنية، مشيرًا إلى أن المحاكم أمرت بتوقيفهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

ودعت الشرطة و"الشاباك" المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات تجنيد أو تواصل مشبوه عبر الإنترنت، محذرين من أن إقامة مثل هذه الاتصالات مع "جهات أجنبية معادية" قد تُعد مخالفة أمنية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن.