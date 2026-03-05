إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لتقليص حدّة الهجمات على إيران

أفاد تقرير إسرائيلي بأن تل أبيب وواشنطن "راضيتان" عن نتائج الهجمات على إيران، لكنهما تدركان صعوبة استمرارها بالكثافة الحالية، لذلك يعتزم الجانبان خفض حدتها تدريجيا، لمواصلة العمليات فترة أطول واستهداف قيادات عسكرية وقدرات تصنيع السلاح.

تستعدّ إسرائيل والولايات المتحدة لتقليص حدّة الهجمات على إيران في الحرب التي بدأتاها السبت الماضي، لـ"رضاهما" عن سير العمليات العسكرية حتّى الآن، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، الخميس.

ووفق ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيليّة العامّة ("كان 11")، أن "إسرائيل والولايات المتحدة أعربتا عن ارتياحهما للنتائج المحققة حتى الآن في الهجمات على إيران، لكنهما تدركان أنه من غير الممكن الاستمرار في شنّ هجمات بهذه الكثافة العالية وغير المسبوقة لفترة طويلة".

وأضافت أنه "لذلك، يستعد جيشا البلدين لتقليص حدّة الهجمات، بهدف مواصلة الهجوم لفترة طويلة، وطالما دعت الحاجة".

وأشار التقرير إلى أنه على الرّغم من "ارتياحهما للنتائج المحققة حتى الآن"، إلا أن هناك إدراكا بأنّ الاستمرار في شنّ هجمات بهذه الكثافة العالية وغير المسبوقة، والتي بدأت بالضربة الافتتاحية، السبت الماضي، لفترة طويلة؛ غير ممكن.

وبحسب التقرير، فإنه "بعد أن حققت إسرائيل والولايات المتحدة تفوقًا جويًا على إيران، وألحقتا أضرارًا جسيمة بمنظومة الصواريخ، وقضيتا على مسؤولين بارزين في النظام الإيراني، بمن فيهم (المرشد الإيرانيّ الأعلى) علي خامنئي؛ سيكون الهدف مواصلة استهداف القادة العسكريين والعناصر في إيران، خلال الأسابيع المقبلة، وتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية، تدميرًا كاملًا".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء الخميس، في أول كلمة يلقيها للإسرائيليين، منذ بدء الحرب على إيران، السبت الماضي، إن جيشه ينتقل إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مشيرا إلى أن لديه "تحرّكات مفاجئة إضافية".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تواصل توجيه الضربات في إيران وفي لبنان، عادّا أن "الإنجازات كبيرة"، إلا أن "العمل لا يزال متعددا" وطويلا.