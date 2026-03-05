لائحة اتهام ضد ثلاثة من النقب بتهمة تهريب أسلحة من الأردن

لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين من النقب تشمل الضلوع في تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية باستخدام طائرة مسيّرة، في عملية تقول الأجهزة الأمنية إنها أحبطت خلالها إدخال عشرات المسدسات ومخازن الذخيرة عبر الأردن.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد ثلاثة مواطنين من النقب، تتهمهم بالضلوع في تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، بعد ضبط 36 مسدسًا و63 مخزن ذخيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، أن العملية نُفذت بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وأن المشتبهين اعتُقلوا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي قرب الحدود مع الأردن، للاشتباه بتورطهم في تهريب وسائل قتالية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أحبط في بالتزامن مع اعتقالهم وفي مكان قريب طائرة مسيّرة عبرت من الأردن إلى داخل إسرائيل، وكانت تحمل 36 مسدسًا و63 مخزن ذخيرة، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المشتبهين والأسلحة المضبوطة إلى شرطة مدينة عراد لاستكمال التحقيق.

وادعى البيان أن التحقيق الذي أجراه الشاباك ووحدة التحقيقات المركزية في الشرطة أسفر عن "تشكيل قاعدة أدلة" ضد المتهمين، وعلى أساسها قُدمت لائحة الاتهام مع طلب لتمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأشار البيان إلى أن تهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل "خطرًا على أمن الدولة"، لأنه قد يؤدي إلى وصول الأسلحة إلى جهات أو منظمات تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية"، وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل على إحباط مثل هذه العمليات.