مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذّر من "مخاوف حقيقية" من وقوع عمليات ضد إسرائيليين في الخارج

حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تهديدات متزايدة قد تستهدف إسرائيليين في الخارج، بعد إحباط محاولات هجوم أخيرا. ودعا لتشديد الحذر، وتجنّب السفر عبر الإمارات، وعدم نشر معلومات شخصية، والابتعاد عن مواقع يهودية أو مناطق "معادية".

حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، من "مخاوف حقيقية" من وقوع عمليات ضد إسرائيليين يتواجدون خارج البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا من خلاله إلى أنه "يجب توخّي الحذر الشديد؛ ففي الأيام الأخيرة، تم إحباط عدة محاولات لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين".

وفي بيانه، أوجَز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أبرز التحذيرات على النحو التالي:

تجنُّب الرحلات عبر الإمارات، حتى إشعار آخر.

يجب اتخاذ مزيد من الاحتياطات في جميع الوجهات حول العالم، مع التركيز على الدول المحيطة بإيران، ومنطقة الخليج، والدول التي صدرت بشأنها تحذيرات سفر.

الحرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أماكن الإقامة، والتفاصيل الشخصية، وأماكن الترفيه، وتخطيط الرحلات، وأي تفاصيل قد تشير إلى الموقع الحالي أو/ و المستقبلي.

تجنُّب المناطق والمواقع المصنَّفة كمواقع يهودية إسرائيلية، مثل المعابد اليهودية.

الانتباه جيدًا لما يدور حولك عند التواجد في المناطق المرتبطة بإسرائيل، أو اليهودية، مع التركيز على أي نشاط غير معتاد، مثل أمور مشبوهة، أو عناصر أجنبية.

تجنُّب دخول المناطق التي تُعدّ معادية للإسرائيليين واليهود، كالأحياء والمناطق والأسواق في البلدان/ المناطق ذات الرأي العامّ المعادي لإسرائيل.

يجب إبقاء الرموز اليهودية والإسرائيلية بعيدة عن الأنظار في الأماكن العامة.

وفي وقت سابق، الخميس، حذّرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من محاولات تقول إنها تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تنفيذ مهام ذات طابع أمنيّ، داخل إسرائيل.