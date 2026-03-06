استطلاع: 60% من الإسرائيليين يعتمدون على نتنياهو بإدارة الحرب على إيران

حسب الاستطلاع، 45% لا يعتمدون على كاتس، و40% يعتبرون أن إسرائيل ستنتصر بالحرب وتغيير النظام الإيراني، و39% يقولون إن الحرب لن تنتهي بانتصار واضح وإنما "بإنجازات كبيرة"

اعتبر 40% من الجمهور في إسرائيل أن الحرب على إيران ستنتهي "بانتصار واضح يشمل تغيير النظام الإيراني"، فيما قال 39% إن الحرب لن تنتهي بانتصار واضح وإنما "بإنجازات كبيرة".

وأفاد 10% بأنهم غير متأكدين من نجاح الحرب ويعتقدون أن الإنجازات فيها ستكون جزئية فحسب، وقال 11% إنهم لا يعرفون كيف ستنتهي الحرب، بحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وقال 60% إنهم يعتمدون على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق بإدارة الحرب، وقال 47% أنهم يعتمدون على وزير الأمن، يسرائيل كاتس، في إدارة الحرب، وأكد 45% إنهم لا يعتمدون على كاتس.

وقال 81% إنهم يعتمدون على قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بينما يعتمد 79% على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وعبر 72% عن ثقتهم بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، يحصل حزب الليكود على 27 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت 21، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 14، حزب "الديمقراطيين" 10، "عوتسما يهوديت" 9، شاس 8، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7، "ييش عتيد" 6، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

بهذه النتائج، تحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة مجتمعة على 59 مقعدا، وأحزاب الائتلاف على 51 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد.