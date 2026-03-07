تقارير إسرائيلية: 3 عوامل تحدد مدة الحرب على إيران

"خطة خروج أحادية الجانب، قد تنتهي بعملية عسكرية كبيرة، يعلن بعدها تحقيق انتصار، حتى في حال لم يسقط النظام في طهران".

أوردت تقارير إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن 3 معايير قد تحدد مدة الحرب على إيران، وهي؛ أسعار النفط، وعدد قتلى الجيش الأميركي، والرأي العام داخل الولايات المتحدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تقرير نشرته "القناة 12"، وذكّرت فيه أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن أن العمليات العسكرية الأميركية في إيران لن تنتهي باتفاق مع طهران ما لم يشهد "استسلامًا كاملاً للنظام الإيراني".

وأشار التقرير إلى ما اسماها "تقديرات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بتصدعات متزايدة داخل بنية النظام في إيران".

كما ينقل عن جهات سياسية وأمنية إسرائيلية، لم يسمها، تقديراتها بأن "المسؤولين الإيرانيين لا يعملون بتنسيق كامل، ويواجهون صعوبات في إدارة العمليات العسكرية، إضافة إلى ارتكاب أخطاء متكررة".

ويلفت التقرير، في السياق، إلى تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن طهران "لم تتمكن حتى الآن" من تعيين خليفة للمرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي قُتل مع بدء الحرب.

وتقوم الخطة التي يعرضها ترامب، وفق هذه التقديرات، على تنفيذ ضربات مكثفة ضد بنى تحتية عسكرية ومؤسسات تابعة للنظام الإيراني، من خلال عمليات يقودها الجيش الأميركي إلى جانب الجيش الإسرائيلي. وتهدف هذه العمليات إلى إلحاق أضرار بالبنية العسكرية للنظام، إلى جانب استهداف الصناعات العسكرية والاقتصاد الإيراني.

كما تتضمن الخطة، في مراحل لاحقة، يتابع تقرير "القناة 12" الإسرائيلية، دعوات "للجمهور الإيراني للخروج إلى الشوارع"، إلى جانب عمل ميداني لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع توقع حدوث حالات انشقاق داخل مؤسسات النظام".

"خطة خروج آحادية"

وفي المقابل، تشير التقديرات، يتابع التقرير، إلى أن لدى ترامب "خطة خروج أحادية الجانب، قد تنتهي بعملية عسكرية كبيرة، يعلن بعدها تحقيق انتصار"، حتى في حال لم يسقط النظام في طهران.

وبحسب هذه التقديرات، فإن مدة المعركة قد تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، هي أسعار النفط، وعدد القتلى في صفوف الجيش الأميركي، إضافة إلى اتجاهات الرأي العام داخل الولايات المتحدة.