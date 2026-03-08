استياء إماراتي من تسريب إسرائيلي عن هجوم في إيران: "لا نسعى للتصعيد"

أوساط إماراتية تنتقد تسريبات إسرائيلية نسبت لأبوظبي هجومًا على منشأة لتحلية المياه في إيران، معتبرة أن الحديث باسم دولة ذات سيادة يضر بالعلاقات، فيما قالت الخارجية الإماراتية إن أبوظبي في موقع دفاعي ولا تسعى للانجرار إلى أي تصعيد.

أعربت أوساط إماراتية، اليوم الأحد، عن استياء من تسريبات إسرائيلية تحدثت عن تنفيذ أبوظبي هجومًا داخل إيران في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران، معتبرة أن مثل هذه التصريحات قد تضر بالعلاقات الثنائية وتسيء إلى الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة.

ونقلت قناة i24NEWS عن مصدر مقرّب من السلطان في الإمارات قوله إن أبوظبي "تواجه صعوبة في فهم طريقة إدارة إسرائيل للتسريبات الإعلامية وطبيعة الإحاطات الصادرة من القدس"، مشددًا على أن الإمارات "دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بشكل مستقل".

وأضاف المصدر أن "مثل هذه المنشورات لا تساعد الجهد الإقليمي وقد تضر بالعلاقات"، معتبرًا أنه "ليس من اللائق أن يتحدث ما يُسمى بمصدر إسرائيلي رفيع باسم دولة أخرى أو ينشر شائعات بشأن عمليات تقوم بها دولة ذات سيادة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية قدمها مسؤول في تل أبيب وقال إن الإمارات نفذت هجومًا استهدف منشأة لتحلية المياه داخل إيران، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة. ووصف المسؤول الإسرائيلي الهجوم بأنه "رمزي" في هذه المرحلة، ولا يعكس انخراطًا إماراتيًا واسعًا في الحرب الدائرة.

وفي أول موقف رسمي، شددت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، على أن بلادها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، وذلك في بيان صدر عقب التقارير الإعلامية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الإمارات "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر"، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء "شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية".

وأضاف البيان أن هذه الهجمات "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين"، واعتبرتها "خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها".

وادعت الخارجية الإماراتية أن أبوظبي "لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد"، لكنها شددت في الوقت نفسه على احتفاظها "بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق الأحد، نفى رئيس لجنة شؤون الدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي علي النعيمي صحة مزاعم إعلامية إسرائيلية عن شن بلاده هجوما على إيران. وقال النعيمي، عبر منصة شركة "إكس": "هذا خبر كاذب. عندما نفعل شيئا ما، نتحلى بالشجاعة لإعلانه".

وتشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية. ومنذ فجر 28 شباط/ فبراير الماضي، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران.