الجامعات الإسرائيلية تؤجل افتتاح الفصل الثاني إلى منتصف آذار على الأقل

جامعات العبرية وحيفا وبئر السبع وبار إيلان والجامعة المفتوحة ستبدأ الفصل الثاني في منتصف آذار/مارس، والتخنيون في 25 آذار/مارس، وجامعة تل أبيب في 12 نيسان/أبريل

مظاهرة في ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب، عام 2024 (Getty Images)

أعلنت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية اليوم، الأحد، أن جميع جامعات الأبحاث ستؤجل موعد استئناف الدراسة فيها في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 آذار/مارس على الأقل، بعد أن علقت الدراسة بسبب الحرب على إيران.

وسيبدأ الفصل الثاني في الجامعة العبرية في القدس في 15 آذار/مارس، وفي حال لم يكن بالإمكان استئناف الدراسة في الحرم الجامعي في هذا التاريخ، ستُستأنف الدراسة عن بعد.

وستفتتح جامعة بن غوريون في بئر السبع الفصل الثاني في 14 آذار/مارس، بحيث يكون التعليم عن بعد أو وجاهيا، إذا سمحت تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بذلك.

كذلك أعلنت جامعتا حيفا وبار إيلان عن فتح بدء الفصل الثاني في 14 آذار/ مارس.

وأعلنت جامعة تل أبيب، اليوم، أن الفصل الثاني سيبدأ في 12 نيسان/أبريل، وأنه سيتم تقصير الفصل الثاني بأسبوع.

وسيبدأ الفصل الثاني في التخنيون في 25 آذار/مارس، وستخضع الدراسة لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتفتتح الجامعة المفتوحة الفصل الثاني في 15 آذار/مارس.

ووفقا للجنة رؤساء الجامعات، فإن كل جامعة ستبلغ طلابها بشكل مستقل بالجدول الزمني للتعليم وبشأن جدول الامتحانات في موعدها الثاني.