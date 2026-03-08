الحرب على إيران: قصف متبادل وتحذيرات إقليمية من توسع النزاع

في ظل استمرار القتال، تبرز مخاوف من توسع النزاع إقليميا، مع مناقشات أميركية–إسرائيلية حول إرسال قوات خاصة للسيطرة على مخزون إيران النووي، وتحذيرات من احتمالية ردود مماثلة من دول المنطقة إذا استخدمت أراضيها في الهجمات.

دخلت الحرب الإسرائيلية–الأميركية على إيران يومها التاسع، وسط ترقب لاختيار إيران مرشدها الجديد وتصاعد القصف بين طهران وتل أبيب.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل استهدفت الجنوب والنقب وتل أبيب الكبرى والقدس وحيفا وضواحيها، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجنوب دون وقوع إصابات، وتسجيل 22 إصابة طفيفة نتيجة التدافع نحو الملاجئ.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن موجة واسعة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة "السابعة والعشرين" من عملية "وعد الصادق 4" نفذت بنجاح عبر طائرات مسيرة وصواريخ ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

وفي تطورات ميدانية إضافية، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إرسال قوات خاصة إلى إيران للسيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب.

ورغم اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، لدول المنطقة عن الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأسبوع الماضي، أكد أن بلاده لن تخضع للظلم وسترد على أي اعتداء من أي دولة، محذراً من استخدام أراضي الدول الأخرى لمهاجمة إيران.

وفي موقف سعودي، أبلغت الرياض طهران بأنها تفضل تسوية دبلوماسية للنزاع، لكنها قد ترد بالمثل إذا استمرت الهجمات على المملكة وقطاع الطاقة فيها.

من جهته، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على عدم اهتمامه بالتفاوض مع إيران، ملوحا بأن الحرب قد تستمر حتى زوال الجيش الإيراني والقيادة السياسية، مؤكدا أن الحملة الجوية قد تجعل أي مفاوضات مستقبلية بلا قيمة إذا تم القضاء على القيادات المحتملة وتدمير الجيش الإيراني بالكامل.