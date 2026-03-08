خسائر إسرائيل بالحرب سترتفع إلى 100 مليار شيكل إذا استمرت أربعة أسابيع

تكلفة الحرب للخزينة الإسرائيلية تنقسم إلى قسمين: التكلفة العسكرية المباشرة، وفقدان الناتج بسبب تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتضاف إلى ذلك التعويضات على أضرار تلحق بالممتلكات

تتكبد إسرائيل خسائر بحجم 20 مليار شيكل تقريبا أسبوعيا في الحرب على إيران، وفي حال استمرت الحرب لمدة 4 – 6 أسابيع، وفقا لتصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن خسائر إسرائيل ستصل إلى أكثر من 100 مليار شيكل.

وتنقسم تكلفة الحرب للخزينة الإسرائيلية إلى قسمين: التكلفة العسكرية المباشرة، وتشمل الذخيرة وتحليق الطيران الحربي واستدعاء قوات الاحتياط واستخدام منظومات الدفاع الجوي وما إلى ذلك. والقسم الثاني يتعلق بفقدان الناتج بسبب تعطيل الأنشطة الاقتصادية.

وبلغت التكلفة الأمنية في الحرب السابقة على إيران التي استمرت 12 يوما، في حزيران/يونيو الماضي، حوالي 20 مليار شيكل، ما يعني أن تكلفة الحرب الحالية في حال استمرت أربعة أسابيع ستكون 40 – 50 مليار شيكل، علما أن كمية الذخائر التي ألقاها سلاح الجو الإسرائيلي في إيران كانت أكبر من الكمية التي ألقيت في الحرب السابقة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

وإطلاق إيران صواريخ باتجاه دول في الخليج يؤدي إلى تقليص استخدام الدفاعات الجوية الإسرائيلية، لكن هذه الدفاعات الجوية تستخدم في الحرب الحالية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل بعد انضمامه للحرب، ولم يفعل ذلك في الحرب السابقة.

ووفقا لتقديرات جناح كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن خسائر المرافق الاقتصادية تبلغ 9 مليارات شيكل أسبوعيا، بينها مليار شيكل نتيجة لتعطيل جهاز التعليم، وفي حال استمرار الحرب على إيران بشكلها الحالي لمدة أربعة أسابيع، سترتفع خسائر المرافق الاقتصادية إلى 30 – 40 مليار شيكل.

يضاف إلى ذلك تكلفة الأضرار التي تلحق بممتلكات من جراء سقوط صواريخ إيرانية في إسرائيل والتي بلغت خلال 12 يوما في السابقة حوالي 5 مليارات شيكل.

وفي أعقاب إعلان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس، أن إيران ستتوقف عن إطلاق صواريخ باتجاه دول الخليج، تستعد إسرائيل لتصعيد إطلاق الصواريخ على أراضيها، واستخدام دفاعات جوية لاعتراضها، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة استخدام هذه الدفاعات.