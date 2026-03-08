منظومة الأمن الإسرائيلية تقدّر انهيار النظام الإيرانيّ تدريجيا وليس خلال الحرب

تقدّر منظومة الأمن الإسرائيلية احتمال انهيار تدريجي للنظام الإيراني بعد الحرب لا خلالها، عبر إضعافه اقتصاديا وسياسيا وتصاعد الاضطرابات الداخلية والضغط الإقليمي والدولي، مع حديث مصادر إسرائيلية عن تصدعات داخل القيادة والحرس الثوري الإيراني وتراجُع الدافعية العسكرية.

تقدّر منظومة الأمن الإسرائيلية، سيناريو "الانهيار التدريجيّ" بالنسبة للسلطات الإيرانية، وليس خلال الحرب، بحسب ما أورد تقرير صحافي، الأحد.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن مداولات مغلقة تدور في إسرائيل، بشأن قضايا سياسية وإستراتيجية تتعلق بإسقاط النظام الإيرانيّ، وليس فقط في ما يتعلّق بالقضايا العسكرية، مشيرة إلى أن "أحد أبرز السيناريوهات التي طرحتها المنظومة الأمنية، يمكن تسميته ’الانهيار التدريجي’، إذ لا يمكن لأحد أن يضمن سقوط النظام، خلال الحرب".

وذكر التقرير أن عدة سيناريوهات طُرحت في مداولات منظومة الأمن الإسرائيلية، "لكن من أبرزها وأكثرها ترجيحًا، سيناريو انتهاء المعركة، ببقاء النظام الحالي على حاله، أو بشكل آخر؛ لكن مع إضعافه. عندئذٍ، قد يبدأ الانهيار التدريجي للنظام".

ولفت التقرير إلى أن الهدف الرئيسيّ في إسرائيل، يتمثّل في تهيئة الظروف اللازمة لإسقاط النظام، سواء خلال الحرب ضد إيران، أو بعدها.

وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الظروف، قد تؤدي إلى انهيار النظام، وهي: أنه "من المرجح أن يتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، بعد الحرب الصعبة"، أو أن يكون هناك "شعور عامّ بالكره، لدى غالبية الشعب الإيراني إزاء تحرّكات النظام".

كما يمكن أن تحلّ "قيادة بديلة محتملة، واضطرابات داخلية مستمرة بين المواطنين (الإيرانيين)"، بالإضافة إلى حملة "ضغط قصوى" من تحالف إقليميّ، أو "تدخل دبلوماسي دوليّ مكثّف على إيران".

ونقلت "نيويورك تايمز" مساء الأحد عن مسؤولين عسكريين أميركيين، لم تسمّهم قولهم، إن "الخسائر الفادحة أظهرت أن إيران أكثر استعدادا مما توقعته إدارة ترامب".

"تصدّعات"

ونقل التقرير عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة، قال إنها مطّلعة على المداولات في إسرائيل، أن "التصدعات في القيادة، والحرس الثوري، والقيادة العسكرية، والرتب الميدانية واضحة. وكذلك في وحدات الصواريخ والدفاع الجوي وما شابه. هناك تراجع حاد في الحافز".

وزعمت المصادر ذاتها أن "قادة القواعد يُجبرون جنودهم على الخروج بأنفسهم في عمليات إطلاق النار، لأن الجنود خائفون، وفي طهران، لم يعد هناك أي مقرات للأمن الداخلي أو الحرس الثوري توفّر الحماية".

وأضافت أن "الوضع لن يزداد إلا سوءًا، بهدف انهيار إيران تدريجيًا".