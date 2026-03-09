إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات والصواريخ وعدد القتلى الأميركيين يرتفع إلى 8

تصاعدت المواجهات بين طهران وإسرائيل والولايات المتحدة، مع إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وضربات متبادلة على مواقع في وسط إيران، بينما ارتفع عدد القتلى الأميركيين إلى سبعة وسط تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران.

في اليوم العاشر من الحرب الإسرائيلية–الأميركية على إيران، أطلقت طهران موجات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بينها صواريخ انشطارية، عقب تعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديداً لإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" بنجاح، مشيرا إلى أن الصواريخ أطلقت على إسرائيل بعد تعيين المرشد الجديد.

وفي بيان، أكدت هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة ستجعل الولايات المتحدة وسائر خصوم إيران يندمون على أي عدوان، وأن القوات تتحرك تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي، مستعدة للرد على أي هجوم في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة.

كما شنت إيران هجمات جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أميركية ودول خليجية.

من جهتها، أعلنت إسرائيل، صباح الإثنين، بدء موجة جديدة من الهجمات على مواقع في وسط إيران، بالتزامن مع تنفيذ هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار سلسلة ضربات على أكثر من جبهة.

وفي سياق مواز، أعلنت القيادة المركزية الأميركية وفاة جندي متأثراً بجروح أصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأميركية في السعودية مطلع آذار/مارس، ليرتفع عدد القتلى الأميركيين في الحرب إلى 8.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تعيين نجل خامنئي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن القائد الجديد لإيران "لن يبقى طويلا" إذا لم يحصل على موافقته أولا.