إعادة فتح المدارس تدريجيا في الأماكن الذي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك

السلطات المحلية ستضطر إلى توفير الرعاية للأطفال الصغار ولأعضاء الطاقم التعليمي إذا لم تتوفر لهم مرافق تعليمية، ومسؤولية نقل طلاب التعليم الخاص في المرحلة الأولى على عاتق أولياء الأمور

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، خلال اجتماع عبر تطبيق زوم مع عشرات رؤساء السلطات المحلية وممثلي الحكم المحلي، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح النظام التعليمي بشكل تدريجي أثناء الحرب في الأماكن التي يسمح الوضع الأمني فيها بذلك، وبموجب تعليمات قيادة الجبهة الداخليّة.

وحسب الخطة التي قدمها كيش، ستفتح المدارس في المناطق التي تصنفها قيادة الجبهة الداخلية باللون "الأصفر"، أما السلطات التي تطلب استثناءات، فستتم مراجعة طلباتها، ومن المرجح أن تحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم أيضاً.

وفي الأماكن التي ستفتح فيها المدارس، ستضطر السلطات إلى توفير الرعاية للأطفال الصغار ولأعضاء الطاقم التعليمي إذا لم تتوفر لهم مرافق تعليمية، لضمان عودة النشاط التعليمي المنتظم.

ونظراً للمخاطر المرتبطة بنقل طلاب التعليم الخاص، ستكون مسؤولية النقل في المرحلة الأولى على عاتق أولياء الأمور، كما جرت العادة في حالات الطوارئ السابقة.

وأعلن كيش أن يوم غدٍ، الثلاثاء، سيتم التعليم عن بعد فقط، دون حضور فعلي للطلاب إلى المدارس.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستواصل التأكد من وجود فترة استعداد مدتها 24 ساعة للسلطات المحلية منذ لحظة السماح بإعادة الفتح من قبل قيادة الجبهة الداخليّة.