استياء أميركيّ بشأن الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النفطية بإيران: واشنطن "فوجئت بنطاق الضربات"

إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، تعرب عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية على مستودعات وقود في إيران، خشية تأثيرها على أسواق الطاقة ودفع الإيرانيين لدعم النظام، في أول خلاف ملحوظ مع إسرائيل منذ بدء الحرب.

أعربت إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق، التي استهدفت مستودعات الوقود في إيران، السبت، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، الأحد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، نقلا عن مسؤول أميركي وصفته برفيع المستوى، ومسؤول إسرائيلي، ومصدر آخر قالت إنّه مطّلع على الأمر، مشيرة إلى أن "الهجمات أثارت مخاوف لدى كل من البيت الأبيض، والجيش الأميركي".

وذكر التقرير أن "هذا يُعدّ أول خلاف جوهري" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ بدء الحرب.

وقالت مصادر مطلعة، إن "هذه القضية قد تُثار أيضًا في محادثات على أعلى المستويات، بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأفاد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، بأن الجيش الإسرائيلي قد أبلغ الجيش الأميركي بالهجوم، مسبقًا، إلا أنّ مسؤولًا أميركيًا قال إن الجيش الأميركي "فوجئ بنطاق الضربات، بعد تنفيذها".

وقال مسؤول أميركي رفيع: "لا نعتقد أنها كانت فكرة صائبة"، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن الرسالة الأميركية لإسرائيل كانت "التعجّب!".

اندلاع حريق هائل في مستودعات نفط في شهران عقب هجمات إسرائيلية (Getty Images)

وأورد التقرير أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للسكان (الإيرانيين)، قد تدفع بعض فئات المجتمع الإيراني المعارضة للنظام إلى تأييده"، وفقًا لمصدر مطّلع.

وذكر أنه "على الرغم من أن المنشآت التي استُهدفت لم تكن منشآت لإنتاج النفط، يخشى مسؤولون أميركيون من أن تؤدي مقاطع الفيديو التي تُبث عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لمستودعات محترقة إلى زيادة القلق في أسواق النفط، ورفع أسعار الطاقة".

ونفّذ سلاح الجوّ الإسرائيليّ، السبت، هجمات على 30 مستودعًا نفطيًا في طهران، ومدن أخرى في إيران، ما تسبّب في اندلاع حرائق هائلة في العاصمة الإيرانية، حيث شوهدت ألسنة اللهب على بعد أميال. كما تسبب في تلوث كبير داخل المدينة، وفي محيطها.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن مستودعات الوقود "كانت تُستخدم من قبل النظام الإيراني، لتزويد مختلف المستهلكين، بما في ذلك فروعه العسكرية، بالوقود".

وبشأن الهجوم، قال مصدر عسكري إسرائيلي، أن أحد أهداف الضربات، "كان توجيه رسالة إلى الإيرانيين لوقف مهاجمة البنية التحتية المدنية في إسرائيل".