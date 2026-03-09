وزارة التعليم الإسرائيلية تعلن تأجيل فتح المدارس حتى الأحد على الأقل بسبب التصعيد وإطلاق الصواريخ، مع استمرار التعلم عن بُعد ومشاركة نحو 61% من الطلاب في الدروس الإلكترونية.

أضرار في صفّ بعد سقوط صاروخ على مدرسة في الرملة (Getty Images)

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جهاز التعليم لن يُفتح حضوريًا في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأحد المقبل على الأقل، في ظل استمرار إطلاق الصواريخ في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية المتواصلة على إيران.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار جاء بعد تقييم أمني أُجري بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، تقرر خلاله تأجيل ما يُعرف بـ"الخطة الصفراء" التي كانت تهدف إلى إعادة فتح تدريجي للمؤسسات التعليمية في مناطق يُقدَّر أن مستوى الخطر فيها منخفض نسبيًا.

ويترتب على ذلك استمرار تعليق التعليم الحضوري في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع، وأشارت إلى أن الخطة المعدّة بالتعاون مع السلطات المحلية لإعادة فتح تدريجية "قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، رهنا بموافقة قيادة الجبهة الداخلية والتقديرات الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت الوزارة معطيات حول يوم التعلم عن بُعد الذي نُفذ الأحد (8 آذار/ مارس 2026)، أظهرت أن نحو مليون طالب شاركوا في اللقاءات التعليمية عبر الإنترنت، أي ما يعادل نحو 61% من مجمل الطلاب.

كما سُجل نحو 200 ألف طالب في خانة الغياب المبلَّغ عنه (12%). وأشارت المعطيات إلى أن نحو 3,600 مؤسسة تعليمية، أي ما يعادل 93% من المؤسسات، فعّلت منصات التعليم عن بُعد مثل "زوم" و"ميت".

وبلغت نسبة المشاركة نحو 59% في المدارس الابتدائية و71% في المرحلة الإعدادية و57% في المرحلة الثانوية، علما بأن هذه المعطيات لا تشمل مؤسسات التعليم في المجتمع الحريدي حيث أنماط التعلم عن بُعد مختلفة ونسبة المشاركة أقل بكثير.

متى قد تعود الدراسة الحضورية؟

بحسب وزارة التعليم، فإن العودة المحتملة قد تبدأ ابتداءً من يوم الأحد المقبل، في إطار خطة فتح تدريجي للمؤسسات التعليمية في المناطق التي ستصنَّف "صفراء"، أي المناطق التي يُقدَّر أن مستوى الخطر فيها منخفض نسبيا. غير أن تطبيق الخطة سيبقى مرهونًا بموافقات أمنية.

من سيُسمح له بالعودة إلى المدارس؟

تشير الخطة إلى أن العودة ستشمل رياض الأطفال والمدارس في المناطق التي ستُصنَّف "صفراء"، لكن تنفيذ ذلك سيعتمد أيضا على استعداد السلطات المحلية. إذ سيتعين على رؤساء السلطات إبلاغ الوزارة بأنهم قادرون على تشغيل المؤسسات التعليمية بشكل كامل أو جزئي، وطلب موافقة رسمية لاستئناف التعليم الحضوري.

هل سيكون الحضور إلزاميًا؟

أوضحت وزارة التعليم أن الحضور لن يكون إلزاميًا في هذه المرحلة، في ظل الظروف الأمنية. وقال وزير التعليم، يوآف كيش، إنه لن تُسجل غيابات بحق الطلاب الذين يختار أهاليهم عدم إرسالهم إلى المدارس خلال فترة الطوارئ.

كيف سيعرف الأهالي إن كانت المدارس مفتوحة؟

بحسب التعليمات، ستقوم السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية بإبلاغ الأهالي عبر قنوات الاتصال المعتادة، مثل مواقع الإنترنت ومجموعات التراسل والرسائل المباشرة، مع توصية للأهالي بالتأكد من المعلومات عبر أقسام التعليم في السلطات المحلية أو عبر المعلمين.