ترامب: وقف الحرب على إيران بالتشاور مع نتنياهو

ترامب أعلن أن قرار إنهاء الحرب على إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو، مؤكدا أن واشنطن وجهت ضربة قوية لطهران رغم استمرار بعض قدراتها، مع إبداء استيائه من تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيتخذ بالتشاور مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددا على أن نتنياهو سيشارك في صياغة ملامح التسوية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعرب ترامب عن عدم رضاه بشأن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران، قائلا في مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس نيوز: "لست سعيدا بذلك".

وأوضح في مقابلة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جميع العوامل ستكون موضع اعتبار عند اتخاذ القرار، قائلا: "أرى أن القرار مشترك إلى حد ما، نحن نتشاور حاليا، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل".

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران إسرائيل الثلاثاء للاجتماع بنتنياهو.

وأضاف ترامب أن إيران أطلقت خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 1200 صاروخ على دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وجّهت لإيران ضربة غير مسبوقة، رغم بقاء بعض القدرات لديها.

وفي سياق الحرب على إيران، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين، عن مسؤول في رئاسة الأركان الإسرائيلية قوله إن أحد الأهداف المركزية للحرب يتمثل في القضاء نهائيا على منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استمرار القتال لفترة لا تقل عن شهر، في ظل التصعيد العسكري المتواصل واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا منذ 28 فبراير/شباط 2026 حربا على إيران، تحت مسمى "زئير الأسد" لدى تل أبيب و"الغضب الملحمي" لدى واشنطن، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين أمنيين وعسكريين كبار، إضافة إلى مدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4"، فيما استهدفت الغارات عشرات المواقع في طهران ومدن أخرى.