كاتس يتوعد: سنستغل الفرصة لضرب حزب الله وتدفيعه الثمن

كاتس يقول إن إسرائيل "لن تنسحب أمام حزب الله"، وطالب الجيش بإعداد خطط لضربه و"جباية أثمان منه" متحدثا عن "فرصة يجب استغلالها"، فيما تفاخر بتهجير أكثر من مليون لبناني، معتبرا أن ذلك "يدل على قوة الجيش الإسرائيلي".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن تنسحب أمام حزب الله، بل ستسعى إلى "استغلال الفرصة لضربه وجباية ثمن منه"، وذلك خلال زيارة أجراها، صباح اليوم، الإثنين، إلى قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس، خلال الجولة الميدانية التي شارك فيها قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو وقادة تشكيلات عسكرية أخرى، إن إسرائيل "لن تكتفي بعدم التراجع أمام حزب الله"، مضيفا: "من هذه النقطة، يجب بالتأكيد ألا ننسحب أمام حزب الله، بل أن نستغل الفرصة لكي نضربه".

وأضاف: "نحن نضربه وسنواصل ضربه. عليكم إعداد الخطط العملياتية من أجل ضربه وجباية أثمان منه وإحباط قدراته". وأشار إلى أن المعطيات التي عُرضت عليه خلال الزيارة تفيد بأن نحو 650 ألف لبناني هجروا من الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى نحو نصف مليون من جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك "يدل على قوة الجيش الإسرائيلي وقدرته الردعية".

كما تحدث كاتس عن اغتيال من وصفه البيان بأنه قائد وحدة "نصر" في حزب الله أبو حسين راغب، خلال هجوم نفذه الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، وقال كاتس: "القرار بالتقدم فورًا لحماية البلدات هو قرار صحيح أخلاقيًا وعملياتيًا، وهو يمنح السكان شعورًا بالأمن بأن ما حدث سابقًا لن يتكرر".

وتابع قائلا: "لا يوجد إخلاء ولا ترك للمنازل، كل شخص يبقى على أرضه وفي بيته حيث يوجد"، مضيفا أن المهمة الأساسية هي "حماية البلدات ومنع عمليات التسلل وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

كما قال إن "حقيقة نزوح مليون لبناني من منازلهم في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية تدل على قوة الجيش الإسرائيلي وقدرته الردعية". ودعا إلى "استغلال هذه المعطيات لإحباط تهديدات لم تُحبط سابقًا، وتحويل المنطقة إلى أكثر أمنًا مما كانت عليه قبل عملية ’زئير الأسد’".

وفي سياق حديثه عن لبنان، قال كاتس إن "الحكومة اللبنانية ليست الأمم المتحدة"، مضيفا أنها "تحملت المسؤولية ووقعت اتفاقات وعليها أن تلتزم بها". وأضاف: "الحكومة اللبنانية التزمت بنزع سلاح حزب الله، وعليها أن تعمل لتنفيذ ذلك".

وزعم أن لبنان والجيش اللبناني "لم يفيا بالتزاماتهما"، مضيفا أنهما "سمحا لحزب الله بالانتشار جنوبًا ولم يمنعا ذلك". وتابع قائلا: "الاستنتاج الدائم هو أن ما لا نقوم نحن بفعله، لن يقوم به أحد". وختم كاتس تصريحاته بالقول: "لدينا فرصة لتحقيق أمن كبير جدًا".