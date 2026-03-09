هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصفت قرية لبنانية بالفسفور الأبيض المحظور دوليا

إسرائيل أطلقت قنابل الفوسفور الأبيض باستخدام المدفعية على قرية يحمور في جنوب لبنان* "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للفوسفور الأبيض فوق المناطق السكنية أمر مثير للقلق للغاية وسيكون له عواقب وخيمة على المدنيين"

قذائف الفوسفور الأبيض أطلقتها إسرائيل على لبنان، 13 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 (Getty Images)

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير لها اليوم، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بشكل غير قانوني قرية في جنوب لبنان بقذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض، وهي ذخيرة حارقة مثيرة للجدل.

وأضافت المنظمة أنه من خلال تحديد الموقع الجغرافي والتحقق من سبع صور، فإن إسرائيل أطلقت قنابل الفوسفور الأبيض باستخدام المدفعية على مناطق سكنية في قرية يحمور في جنوب لبنان. وجاء ذلك بعد ساعات من إنذار الجيش الإسرائيلي سكان القرية وعشرات آخرين في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان أي من السكان لا يزال موجوداً في المنطقة أو ما إذا كان أي شخص قد تعرض للأذى بشكل مستقل.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب، وكان قد أكد سابقاً أنه يستخدم الفوسفور الأبيض لكنه زعم أنه يستخدمه كستار دخاني.

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن استخدام الفوسفور الأبيض غير قانوني بموجب القانون الدولي عندما تُطلق هذه المادة الكيميائية شديدة السخونة في المناطق المأهولة بالسكان. إذ يمكن أن يتسبب في اشتعال المباني وحرق لحم الإنسان حتى العظم. ويتعرض الناجون لخطر الإصابة بالعدوى وفشل الأعضاء أو الجهاز التنفسي، حتى لو كانت حروقهم طفيفة.

وقال الباحث في شؤون لبنان في منظمة هيومن رايتس ووتش، رمزي قيس، إن "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للفوسفور الأبيض فوق المناطق السكنية أمر مثير للقلق للغاية وسيكون له عواقب وخيمة على المدنيين".

وأكدت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن الذخيرة استخدمت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع حزب الله، قبل أكثر من عام، في مناسبات عديدة في جنوب لبنان بينما كان المدنيون لا يزالون موجودين.