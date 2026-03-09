"لوفتهانزا" و"إير فرانس" تمددان تعليق الرحلات إلى إسرائيل

شركتا الطيران "لوفتهانزا" و"إير فرانس" تقرر تمديد تعليق رحلاتهما إلى إسرائيل وعدد من مطارات الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتصعيد العسكري في المنطقة.

توضيحية، من مطار بن غوريون (Getty Images)

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى الثاني من نيسان/ أبريل المقبل، في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت المجموعة إنها قررت تمديد تعليق الرحلات إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها "تأسف للإزعاج الذي قد يلحق بالمسافرين، وتواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب".

وأوضحت المجموعة التي تضم شركات الطيران "لوفتهانزا" و"سويس" و"أوستريان إيرلاينز" و"بروكسل إيرلاينز" و"يورووينغز"، أنها "على اتصال وثيق مع السلطات".

وأضافت، بحسب بيان صادر عن متحدث باسم المجموعة، أن الركاب المتضررين من إلغاء الرحلات سيتمكنون من إلغاء تذاكرهم دون رسوم أو إعادة حجزها على رحلات أخرى.

وفي موازاة ذلك، أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" تمديد تعليق رحلاتها إلى عدد من مطارات المنطقة، بينها إسرائيل ولبنان والإمارات والسعودية، في ظل الحرب على إيران.

وذكرت الشركة أن رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ستبقى معلّقة حتى 13 آذار/ مارس، فيما ستظل الرحلات إلى دبي والرياض متوقفة حتى 12 آذار/ مارس، والرحلات المنطلقة من دبي حتى 13 آذار/ مارس.

كما أعلنت "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي والدمام وعمان وأربيل حتى 15 آذار/ مارس، وإلى بيروت حتى 28 آذار/ مارس، فيما ستبقى الرحلات من وإلى مطار طهران معلّقة حتى 30 نيسان/ أبريل.

وفي سياق متصل، أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية، الجمعة، أنها ستبدأ تشغيل رحلات مغادرة من إسرائيل هذا الأسبوع، وفق خطة وضعتها وزارة المواصلات لإجلاء مسافرين عبر ما وُصف بـ"رحلات إنقاذ".

ووفق الخطة، سيُسمح في هذه المرحلة بنقل 70 مسافرًا فقط على كل رحلة مغادرة.

وقالت شركة "إل عال" إنها ستتواصل مع مسافرين غير مقيمين في إسرائيل تقطعت بهم السبل داخل البلاد بعد إلغاء رحلاتهم، لإعادة حجزهم دون تكلفة إضافية على رحلات الإجلاء المتجهة إلى 22 وجهة.

وأضافت الشركة أن بيع التذاكر للرحلات المغادرة لن يُفتح في هذه المرحلة، إلى حين الانتهاء من إعادة حجز هؤلاء المسافرين على رحلات بديلة، مشيرة إلى أن ترتيب المقاعد يتم وفق موعد الرحلة الأصلية للمسافر.