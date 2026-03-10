اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الدولية بشأن المخزونات الإستراتيجية

مخاوف متصاعدة في أسواق الطاقة العالمية تدفع وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع طارئ لبحث أمن الإمدادات وإمكان ضخ احتياطيات نفطية استراتيجية، في ظل اضطراب السوق وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تعقد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لتقييم وضع أمن الإمدادات النفطية وإمكان اللجوء إلى المخزونات الإستراتيجية، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما تسببت به من اضطراب في الأسواق.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الذي قال عقب اجتماع لوزراء الطاقة في دول مجموعة السبع إنه يجري "تواصلا وثيقا" مع وزراء الطاقة في الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم.

وأضاف بيرول أن الأوضاع في أسواق النفط "تدهورت في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على التحديات المرتبطة بعبور مضيق هرمز، بل تشمل أيضا تراجعا كبيرا في إنتاج النفط، وهو ما قال إنه يعرّض السوق إلى "مخاطر كبيرة ومتزايدة".

وأوضح أنه دعا إلى عقد "اجتماع استثنائي" للحكومات الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من اليوم، من أجل تقييم وضع أمن الإمدادات والظروف الحالية في السوق، تمهيدا لاتخاذ قرار لاحق بشأن إمكان إتاحة مخزونات الطوارئ التابعة لدول الوكالة في الأسواق.

وأشار بيرول إلى أن اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة السبع تناول "كل الخيارات المتاحة"، بما في ذلك طرح مخزونات الطوارئ التابعة لوكالة الطاقة الدولية في السوق.

وكان اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع قد بحث، الإثنين، احتمال استخدام الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة ذلك، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. لكن وزير المالية الفرنسي، رولان لسكور، قال لاحقا إن الدول المعنية "لم تصل إلى هذه المرحلة بعد".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الإثنين، إن المجموعة ستبحث خلال هذا الأسبوع احتمال الإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية.