رئيس الأركان الإسرائيلي: عمليات سلاح الجو "لا يمكن أن تتوقف"

زامير يدعو إلى استمرار العمليات الجوية في الحرب على إيران مشددا على أنها "تخلق القدرة على هزيمة الأعداء"، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى ضغوط أميركية محتملة لإنهاء الحرب خلال الفترة المقبلة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي "لا يمكن أن يتوقف عن العمل"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في إطار الحرب على إيران، وذلك في وقت تتحدث فيه تقديرات إسرائيلية عن ضغوط أميركية محتملة لإنهاء الحرب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة أجراها، الثلاثاء، إلى قاعدة سلاح الجو "تال نوف" برفقة قادة عسكريين، حيث اطّلع على تقييمات عملياتية بشأن نشاط الأسراب الجوية ومستوى الجاهزية والاستعداد لدى الوحدات المختلفة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

وخلال لقائه بطواقم الطيران ومشغلي الطائرات المسيّرة والتقنيين في القاعدة، قال زامير مخاطباً الجنود: "المكينة العملياتية التي تدعى سلاح الجو لا يمكن أن تتوقف، بل يجب أن تعمل طوال الوقت. أنا واثق بسلاح الجو وبالجيش الإسرائيلي، وأثق بقدرتهم على المضي قدمًا بقوة كبيرة".

وأضاف أن الجيش ينفذ "سلسلة كبيرة من المهام" وأن ما وصفه بـ"القطارات الجوية" التي جرى التخطيط لها قبل نحو شهرين بدأت الآن "الانطلاق نحو أهداف مختلفة وإصابتها بدقة"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذه العمليات المتتالية "تخلق القدرة على هزيمة الأعداء والوصول إليهم قبل أن يصلوا إلينا".

كما شدد زامير على أن الجيش يواجه "تحديات كبيرة" وأنه "لا مجال للوقوع في الغرور أو التراخي"، قائلاً إن الجيش "سيواصل التقدم بقوة وإيمان كبيرين لتحقيق النصر في هذه الحرب"، وفق ما ورد في البيان.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطّلع قوله إن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن أن "الحرب اكتملت" أو "تكاد تكون انتهت" لم تفاجئ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبحسب المصدر، تستعد إسرائيل لاحتمال أن تسعى واشنطن إلى إنهاء الحرب قريبًا، خصوصًا في ظل اعتبارات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، من بينها تراجع التأييد الشعبي للحرب الإسرائيلية الأميركية المتواصلة على إيران.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تخطط لمواصلة الهجمات في إيران خلال الأسابيع المقبلة بهدف إضعاف النظام الإيراني قدر الإمكان قبل أي تحرك أميركي لوقف العمليات العسكرية، مع تقديرات إسرائيلية تفيد بأن الحرب لن تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني فورًا، وإنما إلى إضعافه تدريجيًا.

وفي موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الحرب الحالية حملت رؤوسًا عنقودية، وهي ذخائر تتشظى إلى عشرات القنابل الصغيرة قبل سقوطها. وبحسب ما نقلته "هآرتس"، فقد انفجر أكثر من عشرة صواريخ من هذا النوع فوق مناطق داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش أن هذه الصواريخ تتفكك إلى ما بين 20 و30 قنبلة صغيرة يمكن أن تنتشر على مساحات واسعة قد تصل إلى عدة كيلومترات، ما يزيد من حجم الأضرار المحتملة ويؤدي إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة.

ووفق التقارير الإسرائيلية، أدى سقوط صاروخ عنقودي إيراني، الإثنين، إلى مقتل عاملين في موقع بناء بمدينة يهود وسط إسرائيل، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بأنه فشل في اعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان باتجاه وسط البلاد من دون إطلاق إنذار مسبق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في منطقتي الرملة وبيت شيمش.