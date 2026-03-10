نتنياهو من ميناء أسدود: الاقتصاد يعمل "بكامل قوته" رغم الحرب

يقدّم نتنياهو صورة عن اقتصاد إسرائيلي يواصل العمل رغم الحرب ويزعم أن الموانئ والمطارات تعمل الأمر الذي تصفه وزيرة المواصلات بـ"المعجزة"، بينما تقر حكومته زيادة كبيرة في ميزانية الأمن في ظل ضغوط الحرب.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تواصل تشغيل اقتصادها ونشاطها التجاري رغم الحرب الجارية، مدعيًا أن الموانئ والمطارات تعمل وأن الاقتصاد الإسرائيلي يعمل "بكامل قوته".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو، الثلاثاء، إلى ميناء أسدود برفقة وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، حيث أجرى جولة ميدانية واجتماع تقييم للوضع حول استمرارية حركة التجارة البحرية، في ظل الحرب على إيران.

وادعى نتنياهو في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة: "الموانئ تعمل، والسماء تعمل، والاقتصاد يعمل بكامل قوته وبقوة كبيرة". وأضاف "سنمرر ميزانية، وقد اتخذنا اليوم قرارًا بشأن ميزانية أمنية. الحكومة قوية ومستقرة، لكن الأهم أن الدولة قوية ومستقرة".

وتابع نتنياهو قائلاً إن إسرائيل "تُظهر للعالم كيف يكون الشعب المقاتل، وما هي الدولة المقاتلة، وما هو الاقتصاد القوي جدًا"، على حد تعبيره. من جانبها، اعتبرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن استمرار عمل التجارة البحرية والاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب يمثل "أمرًا استثنائيًا".

وقالت ريغيف إن "دولة في حالة حرب، ومع ذلك تجارتها مفتوحة، واقتصادها يزداد قوة، وعملتها تزداد قوة، والتجارة البحرية تعمل بالكامل، وكذلك الأجواء مفتوحة"، وأضافت أن هذا الواقع "يشبه المعجزة من جميع النواحي"، بحسب تعبيرها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وما يرافقها من تداعيات اقتصادية وأمنية داخلية، إلى جانب استمرار التصعيد العسكري في لبنان فيما قرر نتنياهو زيادة ميزانية الأمن بنحو 38 مليار شيكل.

وبحسب القرار، سيجري تخصيص 28 مليار شيكل إضافية ضمن ميزانية الأمن في الموازنة العامة، إلى جانب 10 مليارات شيكل تموَّل من خارج الميزانية لمواجهة سيناريوهات أمنية أخرى، على أن تُعرض الخطة على الحكومة للمصادقة.

وجاء القرار بعد خلاف داخل الحكومة بشأن حجم الزيادة المطلوبة، إذ كان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد اقترح رفع ميزانية الأمن بنحو 9.5 مليار شيكل، فيما طالب جهاز الأمن بزيادة تصل إلى 42 مليار شيكل لتمويل حرب قد تمتد لأسابيع.

وفي موازاة ذلك، تبحث الحكومة الإسرائيلية إقرار مخصصات إضافية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، تشمل تمويلاً لمؤسسات دينية حريدية ومشاريع استيطانية وبرامج خاصة بأحزاب الائتلاف الحاكم، في خطوة تندرج ضمن ترتيبات توزيع الميزانيات المرتبطة بالتوازنات السياسية داخل الحكومة.