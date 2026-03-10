نتنياهو يقرر إضافة 38 مليار شيكل لميزانية الأمن بسبب الحرب على إيران

الحكومة ستصادق، اليوم، على ميزانية الدولة للعام 2026، وتشمل ميزانيات فئوية لأحزاب الائتلاف وتشمل ميزانيات للاستيطان بمبلغ 4.8 مليار شيكل، 1.87 مليار شيكل لمؤسسات توراتية، إضافة لمبلغ 224.4 مليون شيكل للمجتمع الحريدي

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، زيادة ميزانية الأمن بسبب الحرب على إيران بمبلغ 38 مليار شيكل (12.2 مليار دولار تقريبا)، بينها 28 مليار شيكل تضاف إلى ميزانية الأمن في ميزانية الدولة و10 مليارات شيكل تموّل من خارج ميزانية الدولة لصالح سيناريوهات أمنية أخرى. ويتوقع أن تصادق الحكومة على ذلك مساء اليوم.

وحسم نتنياهو بذلك في الخلاف حول زيادة ميزانية الأمن بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أراد زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 9.5 مليار شيكل، وبين جهاز الأمن الذي طالب بزيادة ميزانيته بمبلغ 42 مليار شيكل لتمويل حرب تستمر أربعة أسابيع.

ويتوقع أن تصادق الحكومة، اليوم، على ميزانيات للاستيطان والحريديين في إطار ميزانية الدولة للعام 2026، والتي لم يصادق الكنيست عليها حتى اليوم. وتندرج هذه الميزانيات ضمن توزيع الأموال لمصالح فئوية لأحزاب الائتلاف.

وسيُرصد 1.56 مليار شيكل لمؤسسات توراتية، و107 ملايين شيكل لشبكات تعليم حريدية، و78 مليون شيكل لشبكات تطوير اقتصادي – اجتماعي في المجتمع الحريدي.

وتحصل وزارة الاستيطان على مبلغ 4.8 مليار شيكل، فيما تحصل وزارة "التراث" على 170 مليون شيكل.

ويحصل حزب شاس على 107 مليون شيكل يتم رصدها لوزارة الشؤون الدينية، 49 مليون شيكل لمشروع منع التسرب من المعاهد الدينية، 27 مليون شيكل لبند "تعزيز ومساعدة الشبيبة في خطر"، 275 مليون شيكل لبرنامج تعزيز الأمن الغذائي في وزارة الرفاه.

وسيتم رصد مبلغ 224.4 مليون شيكل لصالح المجتمع الحريدي، ويتوقع أن يصل مبلغ ميزانية المؤسسات التوراتية إلى 1.87 مليار شيكل.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا، مساء اليوم، من أجل المصادقة على ميزانية الدولة المعدّلة للعام 2026.