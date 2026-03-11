خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية: إسبانيا تنهي مهام سفيرتها في إسرائيل

إسبانيا كانت قد أعادت السفيرة من تل أبيب، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ادعاء ساعر أن إسبانيا "معادية للسامية، وإسرائيل أعادت سفيرتها من مدريد بعد منع إسبانيا سفنا وطائرات تنقل أسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئ إسباني أو أو العبور في

قررت الحكومة الإسبانية اليوم، الأربعاء، إنهاء مهام سفيرتها في إسرائيل، آنا ماريا سالومون، ما يؤدي إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وليس متوقعا أن تعيين إسبانيا سفيرة جديدة وإنما ستقلص عدد دبلوماسييها في تل أبيب.

وأعادت إسبانيا سالومون إلى مدريد للتشاور، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعرـ إسبانيا بأنها "معادية للسامية" بسبب موقف مدريد من حرب الإبادة على غزة، ومنذئذ لم تعد سولومون إلى تل أبيب.

وكانت إسرائيل قد أعادت سفيرتها في إسبانيا، روديكا غوردون، في أيار/مايو العام 2024، على إثر اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية.

والحكومة الإسبانية اليسارية من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لحكومة بنيامين نتنياهو منذ حرب الإبادة على غزة، كما عبر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في الأيام الأخيرة، عن معارضته للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأعلن الملك فيليبي السادس في المرسوم الموقَّع، أمس الثلاثاء، أنه "بناء على اقتراح وزارة الشؤون الخارجية، توصلتُ إلى قرار إنهاء مهام السيدة آنا ماريا سالومون بيريز كسفيرة لإسبانيا لدى دولة إسرائيل، مع توجيه الشكر لها على ما قدّمته من خدمات".

وأعلن ساعر في حينه أنه إسرائيل ستمنع دخول وزيرتين إسبانيتين إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء سانشيز أنه سيمنع سفنا وطائرات تنقل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في إسبانيا أو المرور في أجوائها.

وادعى ساعر في منصة "إكس" في حينه أن "الحكومة الإسبانية تتبع خطا معاديا لإسرائيل، وخطابا وحشيا تنقط منه الكراهية".