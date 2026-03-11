كاتس: الحرب على إيران لإحباط برنامجها النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يقول إن الحرب على إيران تهدف إلى منع طهران من العودة إلى برنامجها النووي واستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية والقضاء على نفوذها الإقليمي، وذلك خلال زيارة لقاعدة "نفاطيم" الجوية ولقائه طياري طائرات F-35.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الحرب على إيران تهدف إلى منع طهران من العودة إلى برنامجها النووي أو استئناف الإنتاج الواسع للصواريخ الباليستية والقضاء على نفوذها الإقليمي، وذلك خلال زيارة أجراها إلى قاعدة "نفاطيم" الجوية في النقب.

وخلال الزيارة، التقى كاتس طياري سرب طائرات F-35I، واطلع على عرض قدّمه قادة القاعدة حول العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو في إطار الحرب على إيران. كما أجرى محادثة مع طيارين من سلاح الجو الأميركي وعبّر عن شكره للتعاون العسكري بين الجانبين.

وقال كاتس مخاطبًا الطيارين، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، "أريد أن أقول لكم شكرًا، أنتم رائعون. لا تعرفون إلى أي مدى تساهمون معًا في قدرتنا على اتخاذ القرارات".

وأضاف: "أنتم تمنحوننا ثقة كاملة بالقدرة على اتخاذ القرار، وأنه خلال وقت معين، وعلى بعد 2000 كيلومتر من هنا، ستحدث الأمور كما خُطط لها". وادعى كاتس أن العمليات العسكرية تحقق أهدافها، قائلا: "نحن نحقق الأهداف، ندمر قدرات ونضرب أكبر عدو لنا".

وتابع أن الهدف من هذه العمليات هو "ضمان ألا تعود إيران إلى برنامجها النووي ولا إلى الإنتاج الواسع للصواريخ، وأن تتوقف عن دعم القوى الحليفة لها في المنطقة". وختم بالقول إن قدرات سلاح الجو "تمكّن رئيس الحكومة والقيادة السياسية من اتخاذ القرارات وتوسيع الشراكات خلال هذه العمليات"، مضيفًا: "نجاحكم هو نجاح شعب إسرائيل كله".