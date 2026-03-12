إلغاء لوائح اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين بقضية تعذيب أسير في "سديه تيمان"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلغاء لائحة الاتهام التي كانت قد قُدّمت ضد خمسة جنود إسرائيليين على خلفية اعتداءٍ عنيف على أسير فلسطيني داخل معسكر الاحتجاز سيئ الصيت "سديه تيمان"، رغم أن القضية أثارت في السابق موجة إدانات واسعة بعد تسريب مقطع مصوّر يُظهر عملية تعذيب وحشية للمعتقل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المدعي العام العسكري قرر إلغاء لائحة الاتهام "في ظل تطورات مهمة طرأت منذ تقديمها"، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مراجعة ما وصفه بـ"مجمل الاعتبارات والأدلة والظروف المرتبطة بالقضية".

وبحسب البيان العسكري، فإن من بين الأسباب التي استند إليها القرار ما وصفه الجيش بـ"تعقيد البنية التي تشكلت للأدلة"، إضافة إلى الإفراج عن الأسير الفلسطيني وإعادته إلى قطاع غزة، الأمر الذي قال إنه أوجد "تعقيدات إضافية على المستوى الإثباتي".

كما أشار الجيش إلى ما وصفه بـ"إشكالات إجرائية" تتعلق بنقل مواد تحقيق من ملف موازٍ يجري لدى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا أن هذه الصعوبات قد تمس بما سماه "حق المتهمين في محاكمة عادلة".

وادعى البيان أيضا أن القضية شهدت "ظروفا استثنائية وغير مسبوقة"، بينها ما وصفه بـ"سوء تصرف من جهات رفيعة في النيابة العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون"، وهو ما اعتبره المدعي العسكري مبررا لإلغاء لائحة الاتهام.

وأضاف البيان أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، اطّلع على القرار، وأعرب عن دعمه للمدعي العسكري، مشددا على "أهمية استقلالية النيابة العسكرية" داخل الجيش، بحسب ما جاء في البيان.

كما قال الجيش إن الضباط المتورطين في القضية كانوا قد أوقفوا عن الخدمة فور الكشف عنها، وأنه يجري حاليا استكمال فحص الإجراءات الإدارية المتعلقة بهم.

خلفية القضية: تعذيب وحشي داخل "سديه تيمان"

وكانت القضية قد تفجرت في آب/ أغسطس 2024 بعد تسريب مقطع فيديو من داخل معسكر "سديه تيمان" في النقب، يظهر جنودا إسرائيليين يتبعون لـ"القوة 100" وهم يحيطون بأسير فلسطيني كان ممددا على الأرض ويعتدون عليه بعنف شديد أثناء استخدام دروع مكافحة الشغب.

وأظهرت المشاهد الجنود وهم يسحبون الأسير جانبا ثم يحيطون به أثناء الاعتداء عليه، وفي مرحلة معينة قام الجنود بصنع حلقة حول الأسير لحجبه عن عدسات كاميرات المراقبة، قبل أن يُنقل لاحقا لتلقي العلاج من إصابات خطيرة.

وبحسب التقارير، أقدم الجنود على ضرب المعتقل بعنف شديد بعد إحضاره إلى المنشأة في 5 تموز/ يوليو 2024، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم. كما تعرّض الأسير لاعتداءات مهينة وتعذيب قاسٍ، شملت الاغتصاب عبر إدخال عصا في منطقة حساسة من جسده.

وأثار نشر الفيديو حينها ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية دولية طالبت بإغلاق المعسكر، الذي يُستخدم لاحتجاز معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة وسط تقارير متكررة عن انتهاكات واسعة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد خمسة جنود بتهمة الاعتداء الخطير على الأسير داخل المعسكر. ورغم خطورة التهم، لم يُحتجز الجنود المتهمون ولم تُفرض عليهم أي قيود، كما حظرت المحكمة الإسرائيلية نشر أسمائهم.

تحقيق سابق في تسريب الفيديو

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي بشأن تسريب الفيديو الذي كشف الاعتداء.

وقال الجيش حينها إن التحقيق يشمل احتمال تورط عناصر من النيابة العسكرية في تسريب المقطع، بينما أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن التحقيق يجري بمشاركة الشرطة الإسرائيلية ومكتب النائب العام.

كما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حينه تعليق مهام المدعية العامة العسكرية، في خطوة قال إنها جاءت على خلفية التحقيق في تسريب الفيديو.

شهادات عن انتهاكات أوسع داخل المعسكر

وفي أيار/ مايو الماضي، كشف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي عن ما وصفه بـ"فظائع مروعة" داخل معسكر "سديه تيمان".

وتحدث الجندي عن استشهاد معتقلين مدنيين من قطاع غزة داخل المعسكر نتيجة "تعذيب شديد"، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية دون تخدير.