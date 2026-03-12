استطلاع: ما تقييم الإسرائيليين لأداء قادتهم خلال الحرب على إيران؟

أظهر استطلاع تصدّر الليكود بـ26 مقعدًا، يليه حزب نفتالي بينيت بـ21؛ كما كشف انقسامًا بين ناخبي المعارضة والائتلاف في تقييم أداء القادة خلال الحرب على إيران، مع تقدّم بنيامين نتنياهو نسبيًا لرئاسة الحكومة.

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، تصدُّر حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السباق في انتخابات تُجرى اليوم، كما يظلّ الأقوى من بين منافسيه المُحتملين لتولّي منصب رئيس الحكومة.

وبحسب استطلاع القناة 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ26 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 12 مقعدا.

وفي ما يلي نتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم:

الليكود بـ26 مقعدا.

حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا.

"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان؛ 12 مقعدا.

"يَشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت 11 مقعدا.

"شاس"؛ 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو"؛ 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير؛ 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراة"؛ 7 مقاعد.

"ييش عتيد"؛ 6 مقاعد.

الجبهة والعربية للتغيير؛ 5 مقاعد.

القائمة الموحَّدة؛ 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

الإسرائيليون يقيّمون أداء قادتهم

وسُئل المشاركون بالاستطلاع عن تقييمهم لأداء قادتهم؛ سياسيين وأمنيين، خلال الحرب المتواصلة على إيران، ليتّضح أن هناك انقساما بين ناخبي الائتلاف الحكومي، وناخبي المعارضة بشأن بعض القادة.

وقد طُلب من المستطلعة آراؤهم إعطاء تقييم من 1(سيّئ للغاية) إلى 10 (جيّد للغاية)، وفي ما يلي تقييمات المشاركين:

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: 5.6 من إجمالي العيّنة المستطلَعة، و9.1 بين ناخبي الائتلاف، و3.9 بين ناخبي المعارضة.

وزير الأمن، يسرائيل كاتس: 5.0 من إجماليّ المستطلَعين، و7.8 بين ناخبي الائتلاف، و3.7 بالنسبة لناخبي المعارضة.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: 3.8 من إجماليّ العيّنة، و6.5 بين ناخبي الائتلاف، و2.4 بين ناخبي المعارضة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: 7.4 من إجماليّ العيّنة، و7.8 بين ناخبي الائتلاف، و8.1 بين ناخبي المعارضة.

رئيس جهاز الموساد، دافيد بارنياع: 7.2 من إجماليّ العيّنة، و8.0 بين ناخبي الائتلاف، و7.6 بين ناخبي المعارضة.

الأنسب لتولّي رئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، لا يزال نتنياهو متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 38% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 35% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" بنسبة 21%، أو "لا أعلم" بنسبة 6%.

أما في مواجهة رئيس المعارضة يائير لبيد، حصل نتنياهو على 42%، فيما حصل الأول على 23% من تأييد المشاركين بالاستطلاع. وأجاب باقي المشاركين بـ"لا أحد منهما" بنسبة 28%، أو "لا أعلم"؛ 7%.

وفي مواجهة آيزنكوت، حصل نتنياهو على تأييد 40% من المشاركين بالاستطلاع، بينما حصل آيزنكوت على 32% في مسألة مدى ملاءمته للمنصب، فيما انحصرت إجابات المشاركين الآخرين بـ"لا أحد منهما"؛ 20%، أو "لا أعلم" بـ8%.

وقد أُجري الاستطلاع من قِبل "مِدغام" برئاسة مانو غيفاع، على عيّنة تمثيليّة من 500 شخص، وبهامش خطأ أقصى عند 4.4 ٪ ±. وذلك عبر الإنترنت والهاتف.