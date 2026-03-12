رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة مع حزب الله لن تكون قصيرة وهي جبهة ليست ثانوية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحرب مع حزب الله لن تكون قصيرة، مؤكدا تعزيز القوات على الجبهة الشمالية. وأضاف أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد إيران و"وكلائها"، وتواصل ضرب أهداف في بيروت.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إنّ المعركة مع حزب الله لن تكون قصيرة، وذلك في ظلّ تصاعُد عدوانه على لبنان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زامير، في مقر قيادة المنطقة الشمالية، اليوم الخميس، بحسب ما أورد الجيش الإسرائيليّ في بيان، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الأركان، أُجريت "برفقة قائد قيادة المنطقة الشمالية، رافي ميلو وعدد من القادة الآخرين".

وخلال الزيارة، "أجرى رئيس الأركان تقييما للوضع، وتلقى إحاطة عملياتية، بشأن ما جرى خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة المنطقة الشمالية"؛ كما "أوعز رئيس الأركان، بتعزيز ونشر قوات إضافية على الجبهة الشمالية"، وفق البيان.

وقال زامير: "نحن في حرب متعددة الجبهات، حيث نعمل بشكل متزامن ضد إيران ووكلائها، ونتحرك بقوة كبيرة في مواجهة نظام الشر؛ كل ضربة لإيران تضعف جميع وكلائها".

وأضاف أن "الحرب ضد حزب الله هي حرب في جبهة رئيسية إضافية، وليست ثانوية. نتخذ قرارات يوميا، ويكون الاعتبار المركزي فيها أمن الدولة ومواطنيها، نحن نعمل من أجل سكان المنطقة الشمالية وأمنهم".

وتابع: "سنواصل العمل في المنطقة الشمالية بقوة، وسنعزز القوات. لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحا، وسيواصل دفع ثمن باهظ على ذلك"، عادّا أن "الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها داخل أراضيها، ولذلك سنفعل نحن ذلك".

وقال زامير إن "من بين مئات الصواريخ التي أُطلقت الليلة الماضية، أصاب اثنان فقط الأراضي الإسرائيلية، وهذا إنجاز مهم جدا. وقد أدى نشاط قيادة المنطقة الشمالية، والاستعداد المسبق، والعمل الحازم إلى تحقيق نتائج ممتازة إذ قُتل عشرات العناصر، وتم إحباط معظم منصات الإطلاق بعد أن أطلقت صواريخها، وضربنا عشرات المباني في بيروت... كما نجحنا في تحديد موقع قائد فرقة ’الإمام الحسين’، ونائبه، والقضاء عليهما".

وأضاف: "لقد أرسلنا تعزيزات إلى قيادة المنطقة الشمالية بمئات الجنود وضباط الاستخبارات، وبقدرات جمع معلومات ونيران إضافية، وهم يحققون نتائج مذهلة".

وشدّد زامير على أن "هذه المعركة لن تكون قصيرة، وسنجلب إلى منطقة الشمال قوات إضافية، وقدرات أخرى، وسنواصل العمل بقوة كبيرة، ونحن نواصل التقدم إلى الأمام".