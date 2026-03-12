كاتس يهدد باحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية

وزير الأمن الإسرائيلي يعلن توجيه الجيش للاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددًا بالتدخل والسيطرة على الأرض إذا لم تمنع الحكومة اللبنانية حزب الله من إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، أن الحكومة أوعزت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددًا بالسيطرة على مزيد من الأراضي اللبنانية إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من منع حزب الله من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال كاتس: "لقد أوعزت أنا ورئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع العمليات في لبنان وإعادة الهدوء والأمن إلى المستوطنات الشمالية".

وأضاف: "حذرت رئيس لبنان (جوزاف عون) من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على أراضيها ومنع حزب الله من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا".

وتابع: "سنأخذ الأرض ونفعل ذلك بأنفسنا".

وجاءت هذه التصريحات خلال تقييم للوضع الأمني عقده صباح اليوم مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي ردّ "بقوة" على الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله أمس، عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى للحزب في لبنان.

وأضاف: "وعدنا بإعادة الهدوء والأمن إلى بلدات الشمال، وهذا ما سنفعله".