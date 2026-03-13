الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 200 هدف في إيران بآخر 24 ساعة وصواريخ صوب البلاد

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ عشرات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، مستهدفًا منصات صواريخ بالستية وأنظمة دفاع ومنشآت تسليح. كما أُطلقت إنذارات في إيلات بعد رصد صواريخ إيرانية، مع استمرار هجمات تطال الخليج وبضمن ذلك السعودية.

أعلن الجيش الإسرائيليّ، الجمعة، أنّه قصفت أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران في اليوم السابق، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع، فيما دوت صافرات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل، بعد رصد صواريخ إيرانية؛ كما تواصلت الهجمات على دول الخليج، ومن ضمنها السعودية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ الطائرات المقاتلة نفذت "20 ضربة واسعة النطاق" استهدفت "منصات إطلاق صواريخ بالستية وأنظمة دفاع ومواقع إنتاج أسلحة".

هذا، وأصيب نحو 58 شخصا بجروح بضمنهم امرأة أصيبت بشظايا صاروخيةن ووصفت حالتها بالمتوسطة بينما البقية بالطفيفة نتيجة تطاير الزجاج، من جرّاء سقوط صاروخ بمنطقة سكنية مأهولة في بلدة الزرازير شمالي البلاد، وذلك عقب إطلاق إيران عدة رشقات صاروخية متتالية، فجر الجمعة.

تغطية خاصّة ومتواصلة: