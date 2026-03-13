تقرير: نتنياهو يكلف ديرمر بمتابعة الملف اللبناني خلال الحرب وإدارة أي مفاوضات محتملة

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن نتنياهو كلف ديرمر ليكون مسؤولا عن الملف اللبناني خلال الحرب، وإدارة أي مفاوضات محتملة مع إدارة ترامب والحكومة اللبنانية في الأسابيع القريبة.

كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية السابق رون ديرمر بمتابعة الملف اللبناني خلال الحرب الدائرة منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

ووفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، فإن ديرمر سيكون مسؤولا عن إدارة أي مفاوضات محتملة مع الإدارة الأميركية والحكومة اللبنانية في الأسابيع القريبة.

وسبق أن ترأس ديرمر الفريق الإسرائيلي المفاوض مقابل حركة حماس والدول الوسيطة وواشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بعد حرب إبادة استمرت لعامين متواصلين.

وبعد شهر من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، قدم ديرمر استقالته من الحكومة الإسرائيلية، بعد نحو عامين من توليه منصب وزير الشؤون الإستراتيجية.

ويعتبر ديرمر من أبرز المقربين من نتنياهو، وشارك في إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالتنسيق مع واشنطن، خصوصا في ما يتعلق بالحرب على غزة، والعلاقات مع إدارة دونالد ترامب، والملفات الإيراني واللبناني والسوري.

وكان ديرمر من مهندسي اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام". كما شغل قبل ذلك منصب المستشار السياسي الأول لنتنياهو، قبل أن يتولى حقيبة الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الحالية التي شكلت نهاية عام 2022.