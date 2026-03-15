صواريخ إيرانية على تل أبيب والنقب وغارات إسرائيلية على طهران وأصفهان

تصاعدت العمليات العسكرية بشكل ملحوظ، مع قصف مكثف لطهران على مدن إسرائيلية عدة، ورد متبادل من الولايات المتحدة وإسرائيل استهدف مواقع استراتيجية في طهران وأصفهان وجزيرة خرك.

شهد اليوم الـ16 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تصعيدا واسع النطاق، إذ شنت طهران قصفا مكثفا على مدن إسرائيلية عدة، منها تل أبيب ومحيطها، بئر السبع، إيلات ومنطقة النقب، باستخدام صواريخ تحمل رؤوسا عنقودية.

وفي المقابل، تواصل دول المنطقة جهودها للتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

ودوت صافرات الإنذار مرات متعددة في مناطق واسعة بإسرائيل، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ باتجاه مناطق متفرقة، أدت بعض شظاياها إلى أضرار بالممتلكات وحرائق.

وشنت طهران موجات متلاحقة من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل، بعد انفجارات دوت في العاصمة طهران ومدينة شيراز وأصفهان.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عنيفة على مدن إيرانية عدة، من بينها طهران وأصفهان وجزيرة خرك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 200 موقع في إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخ كروز أمريكياً استهدف محافظة كهكيلوية، بينما أفادت وكالة مهر أن هدفاً واحداً على الأقل دمر في سماء طهران.

كما أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز أوربيتر 4 في تبريز، إضافة إلى إسقاط طائرتين من نوع هرمس في طهران وأنديمشك.

إلى ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، وحث حلفاءه على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وفي المقابل، تعهدت طهران بتصعيد ردها على أي تهديدات، وسط استمرار التوتر في المنطقة، فيما لم تظهر أي بوادر على اقتراب الحرب من نهايتها حتى يوم الأحد.