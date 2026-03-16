خلال 2025: نمو الأصول المالية في إسرائيل مقابل ارتفاع الديون واتساع الاستثمارات في الخارج

أظهرت المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشرات المالية للنظام الاقتصادي خلال عام 2025، بما يشمل زيادة الأصول المالية للجمهور، وارتفاع ديون القطاع الخاص، واتساع النشاط الاستثماري في الخارج، إلى جانب تقلبات في سوق العملات وعودة ارتفاع الدين الخارجي للقطاع العام.

جاء ذلك في تقرير نشرته شعبة المعلومات والإحصاء في البنك، يستعرض التطورات الرئيسية في الإحصاءات المالية للاقتصاد خلال العام الماضي، من خلال أربعة محاور تشمل محفظة الأصول المالية للجمهور، وديون القطاع الخاص غير المالي، والنشاط الاقتصادي تجاه الخارج، ونشاط القطاعات الرئيسية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى ثلاث دراسات تتناول خصائص نشاط الأسر في الأوراق المالية في الخارج، ومسح موظفي الائتمان في إسرائيل، وتطور الدين الخارجي للقطاع العام عبر الزمن.

وبحسب المعطيات، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية المملوكة للجمهور خلال عام 2025 بنحو 15.5%، بما يعادل نحو 963 مليار شيكل، ليصل إلى نحو 7.2 تريليون شيكل، وهو معدل نمو أعلى بكثير من متوسط النمو خلال العقد الماضي الذي بلغ نحو 7% سنويًا.

ويُعزى الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى زيادة مكون الأسهم في إسرائيل بنحو 459 مليار شيكل، إلى جانب زيادة في النقد والودائع بنحو 211 مليار شيكل، فيما بلغت أصول صناديق الاستثمار المشتركة مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 757 مليار شيكل.

في المقابل، تشير المعطيات إلى ارتفاع ديون القطاع الخاص غير المالي خلال عام 2025 بنحو 204 مليارات شيكل، أي بنسبة 9%، ليصل إجماليها إلى نحو 2.5 تريليون شيكل مع نهاية العام، وهو حجم أعلى من المسجل في العام السابق.

وسُجِّل ارتفاع في ديون قطاع الأعمال بنسبة 11%، وهو معدل يفوق متوسط النمو خلال العقد الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى زيادة الاقتراض عبر القروض المصرفية والسندات القابلة للتداول في السوق المحلية.

وتركزت الحصة الأكبر من الزيادة في ديون الشركات في قطاعي العقارات والإنشاءات، حيث بلغت ديون هذه القطاعات نحو 534 مليار شيكل حتى أيلول/ سبتمبر 2025، ما يمثل نحو 36% من إجمالي ديون الشركات.

كما ارتفعت ديون الأسر خلال عام 2025 بنحو 57 مليار شيكل، أي بنسبة 7%، لتصل إلى نحو 903 مليارات شيكل، في حين ما تزال القروض السكنية تشكل الحصة الأكبر من هذه الديون بنسبة 72% من إجمالي ديون الأسر.

وبحسب التقرير، بلغ حجم القروض العقارية الجديدة التي حصلت عليها الأسر من البنوك خلال عام 2025 نحو 106 مليارات شيكل، وهو مستوى أعلى من معظم السنوات السابقة.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي تجاه الخارج، ارتفع رصيد أصول إسرائيل في الخارج بنسبة 17% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 915 مليار دولار، في حين ارتفع رصيد التزاماتها تجاه الخارج بنسبة 18% ليبلغ نحو 652 مليار دولار.

وسجل صافي استثمارات غير المقيمين في إسرائيل نحو 39 مليار دولار، منها نحو 26 مليار دولار استثمارات مباشرة، مقابل صافي استثمار للإسرائيليين في الخارج بلغ نحو 56 مليار دولار خلال عام 2025.

كما أظهرت المعطيات تسجيل استثمارات صافية للأسر في الخارج، بما في ذلك عبر صناديق الاستثمار المشتركة، بلغت نحو 9 مليارات دولار، مع تركّز معظم الاستثمارات الخارجية للأسر في الولايات المتحدة، ولا سيما في أسهم شركات التكنولوجيا.

ويشير التقرير إلى أن الأسر تميل إلى توزيع استثماراتها بين السوق المحلية والخارجية، حيث يستثمر نحو 75% من محفظة الأوراق المالية داخل إسرائيل مقابل نحو 25% في الخارج، فيما تبلغ نسبة استثمارات الأسر في الخارج نحو 22%، وهي نسبة تفوق بكثير متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ نحو 10%.

وفي ما يتعلق بسوق العملات الأجنبية، ارتفع سعر الشيكل خلال عام 2025 بنسبة 12.5% مقابل الدولار، وبنحو 8.4% مقابل سلة العملات الاسمية الفعالة، في عام شهد تقلبات مرتفعة نسبيًا في أسعار الصرف.

وتشير البيانات إلى أن المؤسسات المالية باعت صافي عملات أجنبية بنحو 20 مليار دولار خلال العام، في حين اشترى القطاع غير المالي صافي عملات أجنبية بنحو 16 مليار دولار، واشترت الأسر نحو 10 مليارات دولار.

وفي إطار الدراسات المنهجية المرفقة بالتقرير، عرض بنك إسرائيل نتائج أولية لمسح موظفي الائتمان الذي بدأ بإجرائه في أيلول/ سبتمبر 2024، بهدف توفير معلومات نوعية حول تطورات الطلب على الائتمان المصرفي وشروط الإقراض والعوامل المؤثرة فيه.

كما تناول التقرير تطور الدين الخارجي للقطاع العام خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أنه ارتفع تدريجيًا قبل جائحة كورونا إلى ما بين 36 و38 مليار دولار، قبل أن يتضاعف خلال الجائحة إلى نحو 78 مليار دولار في عام 2021.

وبحسب التقرير، تراجع الدين الخارجي لاحقًا إلى نحو 64 مليار دولار بنهاية عام 2023، لكنه عاد للارتفاع مع استمرار الحرب ليصل إلى نحو 75 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، مقتربًا من مستويات قياسية.

كما أظهرت المعطيات تغيرات في تركيبة العملات ضمن أدوات الدين الخارجي، إذ واصل المستثمرون الأجانب الاستثمار في السندات المقومة بالعملات الأجنبية، ولا سيما بالدولار، في حين تراجع الاستثمار في السندات المقومة بالشيكل عقب عمليات بيع سابقة في أدوات الدين قصيرة الأجل.