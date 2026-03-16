رؤساء سلطات محلية يطالبون الحكومة الإسرائيلية بإخلاء سكان من بلدات الشمال

رؤساء السلطات المحلية يقولون إنه يجب إخلاء 20 ألف شخص وأن هذا العدد يرتفع إلى 45 ألفا إذا سيتم شمل مدينة كريات شمونة، بسبب عدم وجود ملاجئ وأماكن آمنة* كاتس: لا عودة لجنوب لبنان بدون ضمان أمن سكان الشمال

طالب رؤساء السلطات المحلية القريبة من الحدود الشمالية، الحكومة الإسرائيلية بإخلاء سكان من بلداتهم بشكل فوري، بسبب عدم وجود حماية لهم في مناطق سكنهم، وقالوا إنه يجب إخلاء حوالي 20 ألف شخص وأن هذا العدد يرتفع إلى 45 ألفا إذا سيتم شمل مدينة كريات شمونة.

وتأتي المطالبة بإخلاء سكان في هذه المنطقة في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الإثنين، عن بدء عملية برية في جنوب لبنان.

وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة شلومي، غابي نعمان، إنه "نطالب الدولة بإخلاء السكان الذين ليس لديهم حماية والمسنين. ونطالب بتعويض سكاننا" عن الأضرار، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.

وأضاف أن "الحكومة ملزمة بالخروج من المكاتب وإدراك أننا نختلف عن عكا والكرايوت. فنحن لا يمكننا الخروج من البيت. ويوجد هنا 3000 شخص بدون حماية" في إشارة إلى ملاجئ ومناطق آمنة.



وتابع نعمان مخاطبا الحكومة أنه "لدينا احتياجات، تحدثوا معنا. ما تفعل الحكومة؟ إنهم يتهربون من مطالبنا في البلدات التي ليس بإمكان سكانها الوصول إلى ملجأ، لأنه لا يوجد إنذار وإنما سقوط صواريخ على الفور".

وأصدرت المحكمة العليا قرارا، الخميس الماضي، أكدت فيه على أن السلطات فشلت في فحص الملاجئ في عشرات البلدات المحاذية للحدود مع لبنان، وانتقدت المحكمة الحكومة لأنها لم تقدم وثائق لتقييم الوضع في هذه البلدات ولم تتطرق إلى العواقب الاقتصادية والنفسية على السكان.

وجاء في قرار المحكمة أن السلطات ملزمة بوضع حل اقتصادي ودفع "هبات عودة" لمن لم يغادر منزله في المناطق التي تقع على مسافة 3.5 – 5 كيلومترات عن الحدود، وأمرت الحكومة بأن تبحث الموضوع بشكل عميق.

وانتقد الحكومة رؤساء سلطات محلية في شمال البلاد وتبعد 11 كيلومترا عن الحدود، وسقط فيها قذائف صاروخية أطلِقت من لبنان في الأسبوعين الماضيين، وقال رئيس مجلس محلي حَتسور، ميخائيل كَسبا، إنه "تم التخلي عن السكان هنا، وهم يتعرضون منذ سنتين إلى جهنم ويُقصفون ولا أحد يعترف بهم، وأشعر أن الحكومة تطلق النار ظهرنا".

وعلى خلفية بدء الجيش الإسرائيلية عملية برية في جنوب لبنان، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "مئات آلاف سكان جنوب لبنان الشيعة الذين نزحوا عن بيوتهم، لن يعودوا إلى بيوتهم في جنوب نهر الليطاني طالما لا يتم ضمان أمن سكان الشمال" في إسرائيل.

وأضاف أنه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوعزا للجيش الإسرائيلي "بهدم بنى تحتية إرهابية في قرى التماس المحاذية للحدود في لبنان، لمنع عودة حزب الله إلى المكان، مثلما تم تماما مقابل حماس في غزة في مناطق رفح وبيت حانون ومناطق واسعة، ومثلما يتم الآن ضد الأنفاق في غزة".

وهدد كاتس بأن "حزب الله سيدفع أثمانا باهظة جراء عدوانيته وعملياته في المحور الإيراني من أجل إبادة إسرائيل. وستتم إبادتهم وسيُبادون. وإذا كان أمين قاسم مشتاق جدا لنصر الله وخامنئي، بإمكانه أن يلتقي بهما قريبا في أعماق جهنم سوية مع جميع قتلى محور الشر. وقد تعهدنا بالأمن لسكان الشمال وهكذا سنفعل بالضبط".