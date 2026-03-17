إسرائيل تتجه لتصعيد الهجمات على قوات الباسيج لدفع الإيرانيين إلى الشارع

تقارير إسرائيلية تتحدث عن تصعيد واسع متوقع ضد قوات الباسيج خلال الأيام المقبلة، يستهدف قياداتها وبناها العسكرية، ضمن مساعٍ لإضعاف قبضة النظام وتهيئة الظروف لدفع الإيرانيين إلى الشارع.

تعتزم إسرائيل خلال الأيام المقبلة تصعيد هجماتها ضد قيادات وعناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، في إطار ما تصفه بتوسيع بنك الأهداف وتكثيف الضربات داخل إيران، في محاولة لـ"تهيئة الظروف" لدفع الإيرانيين إلى الشارع للاحتجاج ضد النظام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن نتائج الهجمات الأخيرة لم تقتصر على اغتيال قائد الباسيج غلام رضا سليماني ونائبه، بل شملت أيضًا "تصفية مئات من عناصر الباسيج"، إلى جانب استهداف قادة ميدانيين في شيراز ومدن أخرى.

وبحسب القناة، فإن الهجمات مرشحة للتصاعد مع التركيز على "تعميق الضربة" ضد الباسيج، بهدف الوصول إلى حالة "جسم بلا رأس"، في إشارة إلى استهداف منظومة القيادة والسيطرة؛ فيما تتحدث تل أبيب عن اغتيال قادة الصف الأول والثاني والثالث في الباسيج.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "نحن نتجه نحو لحظة محددة سندعو فيها الجماهير إلى الخروج"، في سياق المساعي إسرائيلية لدفع الشارع الإيراني نحو الاحتجاج، في محاولة لإسقاط النظام، الذي تقرّ تل أبيب بأنها لن تتمكن من إسقاطه عبر العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تكثيف هجماته على مواقع الباسيج في أنحاء إيران، بما يشمل قيادات من مختلف المستويات، إضافة إلى الحواجز والمواقع العسكرية التابعة لهذه القوات.

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الساعات الأخيرة غارات على مواقع انتشار لقوات الباسيج في طهران، مشيرًا إلى استهداف أكثر من عشرة مواقع داخل العاصمة الإيرانية. وأضاف أن العمليات نُفذت "بتوجيه استخباري دقيق".

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه دمّر خلال الفترة الماضية "مئات المقرات ومراكز القيادة والسيطرة" التابعة للحرس الثوري والباسيج في أنحاء إيران، لا سيما في طهران، مشيرًا إلى أنه رصد محاولات لإعادة تنظيم هذه القوات والعمل من مواقع بديلة جرى استهدافها لاحقًا.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، استشهاد قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، واصفًا مقتله بأنه جاء في "هجوم إرهابي نفذه العدو الأميركي-الصهيوني"، بحسب ما أوردت وكالة "فارس" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ غارات جوية على مواقع للباسيج في طهران، بالتزامن مع إعلانه اغتيال سليماني، وكذلك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في حين لم تؤكد طهران رسميًا مقتل الأخير حتى الآن.

ويأتي استهداف الباسيج ضمن مساعٍ أوسع لإضعاف قبضة السلطات الإيرانية، وتهيئة الظروف لاندلاع احتجاجات داخلية، "في ظل ما تنسبه تل أبيب وواشنطن إلى هذه القوات من دور في قمع الاحتجاجات الداخلية التي اندلعت في إيران خلال السنوات الأخيرة.