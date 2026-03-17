الرواية الإسرائيلية لاغتيال لاريجاني: "معلومة ذهبية وظروف مواتية"

تقرير إسرائيلي يشير إلى توفر "فرصة نادرة وظروف مواتية" بالإضافة جهود استخباراتية مكثفة أتاحت اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، داخل شقة في ضواحي طهران، بعد رصده وتأكيد وجوده في الموقع.

تتحدث إسرائيل عن "فرصة نادرة وظروف موانية وجهود استخباراتية مكثفة" أتاحة اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي يُعد غيابه محطة مفصلية لكونه وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب.

وبحسب تقرير أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، فإن جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) تمكّن، في الأيام الأخيرة، من "تجميع معلومات استخبارية دراماتيكية" حول مكان اختباء لاريجاني، الذي قيل إنه توارى عن الأنظار منذ بداية المواجهة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "معلومة ذهبية" حول موقع لاريجاني وصلت إلى تل أبيب، الإثنين، ما أتاح تنفيذ عملية تعقّب جوي استمرت حتى اتخاذ قرار التنفيذ. وأضافت المصادر أن تحسّن الأحوال الجوية ساهم في تهيئة الظروف لتنفيذ العملية.

وكان لاريجاني قد ظهر علنًا للمرة الأخيرة يوم الجمعة الماضي، خلال جولة ميدانية في شوارع طهران، بمشاركة قيادات إيرانية، من بينها الرئيس مسعود بزشكيان، في مشهد يناقض الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تواريه عن الأنظار واعتماده العمل السري.

وبحسب "كان 11"، فإن الظهور العلني للاريجاني، يوم الجمعة، خلال مسيرة "يوم القدس" في شوارع طهران، ساهم في اتخاذ قرار اغتياله.

ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن لاريجاني حاول خلال الفترة الماضية "تعقيد عملية تعقبه"، من خلال تغيير أماكن إقامته والعمل بسرية تامة. وذكر التقرير أنه جرى رصده داخل "شقة سرية" تقع في ضواحي طهران، في ما وصفته بـ"نافذة فرص نادرة" أُتيحت لتنفيذ العملية.

وادعى التقرير أن شعبة الاستخبارات قامت بـ"مقارنة وتقاطع المعلومات" للتأكد من وجود الهدف داخل الموقع قبل اتخاذ القرار، فيما صادقت القيادة السياسية في إسرائيل، خلال وقت قصير، على تنفيذ عملية الاغتيال.

ووفقا لـ"كان 11"، فإن قائد سلاح الجو، تومير بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، أشرفا على العملية من "غرفة القيادة"؛ ووصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى الموقع عند الساعة 1:50 فجرًا، وألقت "قنابل دقيقة" استهدفت الشقة بشكل مباشر.

كما ادعت أن ضربات إضافية "اخترقت المبنى" وأدت إلى مقتل لاريجاني داخل الموقع. وبحسب "جهات أمنية" إسرائيلية، فإن هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، إذ جرت "محاولات سابقة" لاستهداف لاريجاني، بما في ذلك خلال الضربة الافتتاحية للحرب العالية.

وتزعم المصادر الإسرائيلية أن العملية الحالية جاءت بعد نحو أسبوعين ونصف من بدء الحرب، ونجحت في تحقيق الهدف بعد محاولات سابقة لم تُكلّل بالنجاح، في حين وصف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لاريجاني بأنه الحاكم الفعلي لإيران منذ اغتيال المرشد السابق، علي خامنئي.

وفي السياق ذاته، شددت القناة على أن العملية كانت "إسرائيلية بالكامل"، من دون أي "مشاركة أو دعم أميركي"، في حين لم تعلّق إيران رسميا بعد على اغتيال لاريجاني بعد الإعلان الإسرائيلي الذي صدر عن الجيش والقيادة السياسية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران المتواصلة منذ 28 شباط/ فبراير، عن مقتل المرشد الأعلى والعديد من القادة. وكان لاريجاني (68 عاما) يحظى بثقة علي خامنئي. ويجمع خبراء ومتابعون على أن نفوذه ازداد بعد اغتيال خامنئي.

واتسمّت تصريحاته أخيرا بنبرة عالية من التحدّي تجاه واشنطن وتل أبيب، ودول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية.

وبعد الاعلان الإسرائيلي عن قتله، نشر الحسابان الرسميان للاريجاني على إكس وتلغرام رسالة بخط اليد. وكان المنشور عبارة عن رسالة تأبينية لـ84 بحارا إيرانيا قُتلوا عندما أغرقت غواصة أميركية فرقاطتهم في المحيط الهندي في وقت سابق من هذا الشهر.