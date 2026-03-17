رحلات معلّقة: دليل الطيران في ظل الحرب على إيران

تواصل شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل اضطراب المجال الجوي وتصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى التاسع من نيسان/ أبريل، في ظل القيود الواسعة المفروضة على حركة الطيران في الشرق الأوسط، ما يعني استمرار توقف نشاطها في إسرائيل خلال فترة عيد "الفصح" اليهودي.

وجاء في بيان الشركة أن مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات لوفتهانزا وSWISS وأوستريان إيرلاينز وبروكسل إيرلاينز ويورووينغز، تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 9 نيسان/ أبريل، بسبب "الوضع الراهن في الشرق الأوسط".

ويمثل قرار الشركة تمديدًا إضافيًا لمدة أسبوع مقارنة بالموعد السابق. وأضافت المجموعة أنها علّقت أيضًا رحلاتها إلى الرياض حتى الخامس من نيسان/ أبريل "لأسباب تشغيلية"، رغم استمرار رحلات شركة "إيتا إيروايز" وفق جدولها المعتاد.

وفي السياق ذاته، ألغت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى إسرائيل ومناطق في الشرق الأوسط في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي سرعان ما اتسعت لتشمل هجمات إيرانية على أهداف في الدول الخليجية؛

الشركات التي علّقت رحلاتها:

"ويز إير": 7 نيسان/ أبريل

"إير أوروبا": 10 نيسان/ أبريل

"لوت": 18 نيسان/ أبريل

الخطوط الجوية اليونانية (إيجه): 22 نيسان/ أبريل

"أميركان إيرلاينز": 24 نيسان/ أبريل

"إير إنديا": حتى نهاية نيسان/ أبريل

"بريتيش إيروايز": حتى 31 أيار/ مايو

الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM): حتى إشعار آخر

الخطوط الإثيوبية: حتى إشعار آخر

الشركات التي من المقرر أن تستأنف رحلاتها قريبًا:

"الاتحاد للطيران": 23 آذار/ مارس

"بلو بيرد": 24 آذار/ مارس

الخطوط الجويه توس (Tus): 24 آذار/ مارس

"يونايتد إيرلاينز": 27 آذار/ مارس

"دلتا": 1 نيسان/ أبريل

وأعلنت "الخطوط الجوية البريطانية" (بريتيش إيروايز)، اليوم، إلغاء رحلاتها من وإلى عدد من وجهات الشرق الأوسط حتى نهاية أيار/ مايو، بما يشمل عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب، مع تعليق الرحلات إلى الدوحة حتى 30 نيسان/ أبريل وتشغيل جدول محدود حتى نهاية أيار.

وقالت الشركة في بيان إن القرار جاء "نتيجة استمرار ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وعدم الاستقرار في المجال الجوي"، مشيرة إلى أنها ستواصل تشغيل رحلاتها إلى الرياض وجدة، فيما ستستأنف رحلاتها إلى أبوظبي في 25 تشرين الأول/ أكتوبر كما كان مقررًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي تداعيات الحرب على إيران، مع ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الطلب على السفر وإغلاق المجالات الجوية، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى إعادة تقييم جداول رحلاتها وخططها التشغيلية في المنطقة.