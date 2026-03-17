زامير: الحرب ضد إيران وحزب الله مستمرة لتعزيز الأمن القومي

زامير: استمرار العمليات المكثفة ضد أهداف في إيران وحزب الله والقدرات العسكرية للنظام الإيراني وعناصر مرتبطة بالساحة الفلسطينية، مع تعزيز التعاون مع الجيش الأميركي لضمان الأمن القومي الإسرائيلي.

عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، صباح اليوم الثلاثاء، تقييما للوضع العملياتي على جبهتي إيران ولبنان، مؤكدا استمرار الجيش في عملياته المكثفة ضد أهداف متعددة في إيران.

وأوضح زامير أن العمليات العسكرية تشمل استهداف القدرات العسكرية والإنتاجية لعناصر الحرس الثوري والنظام "القمعي"، بحسب وصفه، إضافة إلى مواجهة عناصر أجنبية مرتبطة بالساحة الفلسطينية.

وأشار زامير إلى أن الليلة الماضية شهدت ما اعتبرته في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إنجازات هامة في مكافحة "الإرهاب"، منها إحباط مخططات مسؤولين كبار متورطين في أنشطة مسلحة من غزة والضفة الغربية، كانوا مختبئين في طهران.

كما أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلية تواصل الحملة العسكرية ضد حزب الله وإزالة التهديدات من البلدات الحدودية والتجمعات السكنية الشمالية في إسرائيل، مع حشد القوات وتوسيع نطاق العمليات البرية.

وأضاف رئيس الأركان أن التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي مستمر، بما يعزز "الإنجازات العملياتية"، مؤكدا "التزام الجيش بمواصلة العمل بحزم للقضاء على التهديدات" التي تواجه سكان دولة إسرائيل.

وزار زامير، أمس الإثنين، قيادة المنطقة الشمالية برفقة قائدها اللواء رافي ميلو وعدد من القادة الآخرين، حيث تفقد القوات في الميدان وأجرى تقدير موقف وصادق على الخطط لمواصلة العمليات العسكرية.

وأعلن زامير أن إيران تمثل الساحة الرئيسية للصراع، وأن إضعاف قدرات النظام والحرس الثوري سيؤثر بشكل مباشر على قدرات حزب الله العسكرية، مشيرا إلى أن المعركة ضد الحزب في جنوب لبنان تشكل جبهة رئيسية أخرى.

وأوضح أن العمليات البرية التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين هدفت لإبعاد التهديد عن الحدود وضمان أمن سكان الشمال.

وأشار رئيس الأركان إلى أن قيادة المنطقة الشمالية تشرف على حملة حازمة أسفرت عن القضاء على أكثر من 400 مقاتل، بينهم كبار مسؤولي حزب الله، مع تعزيز الدفاعات وتزويد المنطقة بالمزيد من القوات.

وأكد زامير أن الضغوط على حزب الله ستتزايد مع استمرار العمليات، مشددا على ضرورة إزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن البلدات، قبل توسيع الضربات ضد عناصر الحزب في مراحل لاحقة.