إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني في طهران

استهدف الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران علي لاريجاني وعددا من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، فيما لا تزال نتائج الهجوم على لاريجاني قيد التحقيق، ولم يصدر أي رد رسمي من طهران حتى الآن.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في العاصمة طهران الليلة الماضية.

وقال إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أكد له مقتل لاريجاني ورئيس قوات الباسيج، ووصف لاريجاني بأنه "القائد الفعلي" لإيراني.

وكان لاريجاني من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في غارات جوية ليلة أمس في إيران. كما استهدفت أيضا مسؤولين كبار في قوات الباسيج الإيراني، من بينهم قائد الباسيج غلام رضا سليماني.

وتشكل قوات الباسيج جزءا من القوات المسلحة للنظام الإيراني. وتضاف هذه العملية إلى سلسلة اغتيالات استهدفت كبار قادة النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن اغتيال عدد من القادة العسكريين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية خلال عمليات مماثلة في طهران.

من هو علي لاريجاني؟

يعد علي لاريجاني أحد أبرز الشخصيات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذراع ثقة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، في إدارة الملفات الحساسة داخليا وخارجيا.

يشغل حاليا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ويستدعى خلال الأزمات الداخلية والمواجهات الإقليمية لضمان حماية النظام واستمراريته والحفاظ على ما تعتبره طهران "منجزات الثورة" منذ عام 1979.

ولد لاريجاني عام 1957 في النجف في العراق لعائلة دينية بارزة، وانتقلت أسرته إلى مدينة قم الإيرانية عام 1961. درس علوم الحاسوب في جامعة أريامهر للتكنولوجيا (شريف حاليًا)، وانضم عام 1982 إلى الحرس الثوري الإيراني حيث شغل مناصب قيادية رفيعة حتى عام 1992.

وفي عام 1994 عينه خامنئي رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، قبل أن يصبح ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي عام 1995، ما عزز نفوذه في دوائر صنع القرار.

ترأس لاريجاني البرلمان الإيراني بين 2008 و2019، في فترة شهدت ترؤس شقيقه صادق للسلطة القضائية، قبل أن يعود عام 2025 إلى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ليكون أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في هيكل السلطة الإيرانية، ويتقدم في بعض الملفات الحساسة على دور رئيس الجمهورية.