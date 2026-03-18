استطلاع: دعم إسرائيلي واسع للحرب على إيران... وتراجع الثقة بإسقاط النظام

78.5% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب على إيران، مقابل تراجع الثقة بإسقاط النظام وتشكيك بقدرة الحرب في لبنان على تحقيق "هدوء طويل الأمد"، وسط فجوات واضحة بين المعسكرات السياسية وبين اليهود والعرب في تقييم الحرب ومآلاتها.

أظهر استطلاع صادر عن "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن الدعم الشعبي في إسرائيل للحرب على إيران لا يزال مرتفعًا، إلى جانب رضا واسع عن الأداء العسكري. في المقابل، تراجعت التقديرات بشأن إسقاط النظام الإيراني، وكذكل التأييد لمواصلة الحرب حتى تحقيق هذا الهدف.

وفي ما يتعلق بـ"الجبهة الشمالية" في إشارة إلى المواجهات المتصاعدة مع حزب الله، تعكس النتائج حالة انقسام واضحة، إذ يشكك 48% من الإسرائيليين في قدرة العمليات العسكرية في لبنان على تحقيق سنوات طويلة من الهدوء، وسط تباينات حادة بين المعسكرات السياسية بشأن مستقبل هذه الجبهة التي تهدد إسرائيل بتصعيدها.

وأُجري الاستطلاع في الفترة بين 15 و16 آذار/ مارس 2026، ونشرت نتائجه اليوم، الأربعاء، وشمل عينة ممثلة للسكان البالغين في إسرائيل تشمل 805 مشاركين باللغة العبرية و152 باللغة العربية. وبلغ هامش الخطأ 3.17%.

أولًا: المواقف من الحرب على إيران

وبيّنت النتائج أن 78.5% من الإسرائيليين يدعمون الهجوم على إيران، بينهم 57.5% "يدعمون جدًا" و21% "يدعمون إلى حد ما". في المقابل، عبّر 17% عن معارضتهم، بينهم 8% "يعارضون جدًا" و9% "يعارضون إلى حد ما". ويُعد هذا المستوى قريبًا من بداية الحرب، حيث بلغت نسبة الدعم حينها 80.5%.

على المستوى السياسي، ترتفع نسبة الدعم إلى 97% بين مؤيدي الائتلاف، مقابل 76.5% بين مؤيدي المعارضة. أما على المستوى المجتمعي، فيبلغ الدعم 91.5% في أوساط اليهود اليهود، مقابل 25.5% فقط بين العرب، في حين تصل نسبة المعارضين في المجتمع العربي للحرب على إيران إلى 65.5%.

تقدير تأثير الحرب على النظام الإيراني

ويرى 58% من المستطلعة آراؤهم أن النظام الإيراني "سيتضرر بشكل كبير"، بينهم 47% يقدّرون الضرر "بدرجة كبيرة"، و11% يتوقعون "سقوطًا كاملًا للنظام". في المقابل، يرى 35% أن الضرر سيكون محدودًا أو لن يحدث.

وتُظهر المقارنة مع بداية الحرب تراجعًا واضحًا في التوقعات، إذ انخفضت نسبة من قدّروا ضررًا كبيرًا من 69% إلى 58%، كما تراجعت نسبة من توقعوا "سقوط النظام بالكامل" من 22% إلى 11%.

سياسيًا، يقدّر 78% من مؤيدي الائتلاف حدوث ضرر كبير، مقابل 49% فقط بين مؤيدي المعارضة. وفي أوساط اليهود بلغت النسبة 64% بين اليهود، مقابل 34.5% بين العرب.

الرضا عن الأداء العسكري

وأفاد 60% من المشاركين بأنهم راضون بدرجة عالية عن الإنجازات العسكرية في إيران، مقابل 23% عبّروا عن رضا متوسط، و11% قالوا إنهم غير راضين.

وتصل نسبة الرضا إلى 81% بين مؤيدي الائتلاف، مقابل 52% بين مؤيدي المعارضة. وتبلغ في أوساط اليهود 69%، مقابل 23.5% فقط بين العرب.

الموقف من استمرار الحرب

وأظهر الاستطلاع أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة الحرب "حتى إسقاط النظام"، مقابل 22% يدعمون وقف إطلاق النار بعد استنفاد الأهداف العسكرية، و17% يفضلون وقفًا فوريًا للحرب.

وتشير المقارنة مع بداية الحرب إلى تراجع في التأييد لاستمرار القتال حتى إسقاط النظام، إذ انخفضت النسبة من 63% إلى 54%، مقابل ارتفاع التأييد لوقف إطلاق النار بعد تحقيق الأهداف من 16% إلى 22.5%.

سياسيًا، يؤيد 79% من مؤيدي الائتلاف استمرار الحرب حتى إسقاط النظام، مقابل 42% من مؤيدي المعارضة. ويؤيد 64% من اليهود هذا التوجه، مقابل 13% فقط من العرب، في حين يفضل 68% من العرب السعي لوقف إطلاق النار سريعًا.

تقدير قدرة الجبهة الداخلية

ويرى 46% أن الجبهة الداخلية قادرة على الصمود "حتى شهر" (قال 13% إنها ستصمد "حتى أسبوعين" و33% "حتى شهر") في المقابل، يرى 47% أنها قادرة على الصمود "لأكثر من شهر"، بينهم 27% "حتى شهرين إلى ثلاثة"، و10% "حتى نصف سنة"، و2% "حتى سنة"، و8% "أكثر من سنة".

وتُظهر المقارنة مع بداية الحرب انخفاض نسبة من قدّروا الصمود حتى شهر من 62% إلى 46%، مقابل ارتفاع من قدّروا الصمود لأكثر من شهر من 29% إلى 47%.

ويرى 42% من مؤيدي الائتلاف أن الصمود سيكون حتى شهر، مقابل 55% من مؤيدي المعارضة. وتبلغ النسبة في أوساط اليهود 47.5% و41% بين العرب.

دوافع اتخاذ القرار

ويرى 69% أن القرارات المتعلقة بالحرب على إيران تستند "بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا" إلى اعتبارات أمنية، مقابل 26% يرون أنها تستند إلى هذه الاعتبارات بدرجة محدودة.

وتُظهر المقارنة مع النتائج التي أظهرتها الاستطلاعات خلال الحرب السابقة على إيران في حزيران/ يونيو الماضي، انخفاضًا طفيفًا في هذه النسبة، من 75.5% إلى 69%.

سياسيًا، يرى 91% من مؤيدي الائتلاف أن القرارات أمنية بالأساس، مقابل 60% من مؤيدي المعارضة. وتبلغ النسبة 78.5% بين اليهود، مقابل 31% فقط بين العرب.

ثانيًا: المواقف من جبهة لبنان

وتُظهر نتائج الاستطلاع انقسامًا في تقدير نتائج الحرب على لبنان، إذ يرى 41% أن العمليات الحالية ستؤدي إلى "سنوات طويلة من الهدوء"، بينهم 28% "بدرجة كبيرة" و13% "بدرجة كبيرة جدًا". في المقابل، يرى 48% أن ذلك لن يتحقق، بينما قال 11% إنهم "لا يعرفون".

ويعتقد 62% من مؤيدي الائتلاف بإمكانية تحقيق هدوء طويل، مقابل 26% فقط من مؤيدي المعارضة. وتبلغ النسبة 43.5% بين اليهود، مقابل 31% بين العرب.

الحلول المطروحة في لبنان

ويدعم 52% من الإسرائيليين التوصل إلى "تسوية أمنية جديدة برعاية الولايات المتحدة مع لبنان". ومن بين هؤلاء، يؤيد 28% اتفاقًا يشمل "انسحابًا كاملًا ونقل السيطرة الأمنية إلى الدولة اللبنانية"، فيما يدعم 24% اتفاقًا يتضمن "سيطرة إسرائيلية مؤقتة على عدد من المواقع في جنوب لبنان".

في المقابل، يؤيد 39% إقامة "منطقة أمنية إسرائيلية دائمة في جنوب لبنان"، بينما قال 9% إنهم "لا يعرفون". ويفضّل 61% من مؤيدي الائتلاف إقامة منطقة أمنية دائمة، مقابل توجه واضح لدى مؤيدي المعارضة نحو تسوية برعاية أميركية (70%، منهم 39% مع انسحاب كامل و31% مع سيطرة مؤقتة).

ويدعم 45% من اليهود إقامة منطقة أمنية دائمة، مقابل 13% فقط من العرب، فيما يفضل 59.5% من العرب انسحابًا كاملًا ضمن اتفاق.

ثالثًا: الثقة بالمؤسسات؛ الجيش

وأفاد 77% من الإسرائيليين بأن لديهم ثقة عالية في الجيش، بينهم 42% "بدرجة كبيرة" و35% "بدرجة لا بأس بها"، مقابل 22% عبّروا عن ثقة منخفضة.

وتُظهر المقارنة مع بداية الحرب تراجعًا طفيفًا من 79% إلى 77%، مع استقرار مقارنة بشهر شباط/ فبراير (76%).

وتتقاطع الثقة عبر المعسكرات، إذ تبلغ 88% بين مؤيدي الائتلاف و82% بين مؤيدي المعارضة. وتبلغ 89% بين اليهود، مقابل 28% فقط بين العرب.

الحكومة

وأظهر الاستطلاع أن 31% فقط يعبّرون عن ثقة عالية بالحكومة، مقابل 68% أفادوا بثقة منخفضة. وتُظهر المقارنة مع بداية الحرب تراجعًا من 34% إلى 31%، مع استقرار نسبي مقارنة بشهر شباط/ فبراير (30%).

وتبلغ الثقة 68% بين مؤيدي الائتلاف، مقابل 7% فقط بين مؤيدي المعارضة، فيما تبلغ 38% بين اليهود، مقابل 6% فقط بين العرب.