الهجمات الإيرانية تُلحق أضرارًا بثلاث طائرات في مطار بن غوريون

أضرار مباشرة في مطار بن غوريون إثر الهجمات الإيرانية الأخيرة، شملت ثلاث طائرات خاصة إحداها احترقت. المعطيات تكشف امتداد تأثير القصف إلى منشآت وبنى تحتية مهمة داخل إسرائيل.

الطائرة التي احترقت في مطار بن غوريون (الاستخدام بموجب المادة 27أ من قانون حقوق النشر)

أدت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، إلى إلحاق أضرار بثلاث طائرات خاصة في مطار بن غوريون.

وفي التفاصيل جاء أن طائرة واحدة على الأقل اشتعلت فيها النيران، وفق ما سمحت بنشره الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المعطيات في ظل اتساع نطاق الأضرار الناتجة عن سقوط شظايا وصواريخ في عمق مناطق وبنى تحتية مركزية في إسرائيل.

على خلفية الأضرار في مطار بن غوريون، تبحث وزارة المواصلات الإسرائيلية إمكانية تقليص عدد الركاب في الرحلات التي تغادر من المطار.

وتُحافظ إسرائيل عادةً على قدرٍ عالٍ من التكتّم بشأن حجم الأضرار التي تطال البنى التحتية الحيوية والمنشآت الحساسة، بما في ذلك المواقع العسكرية.

وتخضع هذه المعطيات لرقابة عسكرية مشددة تُقيّد نشر التفاصيل أو تأخيرها، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من كشف الثغرات وتقليل الأثر المعنوي والإعلامي لمثل هذه الضربات.