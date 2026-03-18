رئيس الأركان الإسرائيلي يقلّل من إرهاب المستوطنين ويتجاهل ضحاياهم

رغم الوقائع الميدانية التي تؤكد اتساع الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، رئيس أركان جيش الاحتلال يحصر الظاهرة في نطاق ضيق، ويزعم أنها لا تعبر عن المشروع الاستيطاني ولا تمثل الاستيطان.

زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات وصفها بـ"الجريمة القومية" يمثلون "أقلية لا تمثل المشروع الاستيطاني"، منتقدًا استهداف قوات الجيش في الضفة الغربية، في حين تجاهل تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين.

جاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية في قيادة المنطقة الوسطى، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتوثيق عشرات الهجمات ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، شملت إطلاق نار واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات.

وقال زامير إن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أحداث الجريمة القومية"، مشيرًا إلى أن "بعضها موجّه مباشرة ضد جنودنا وضد سكان مدنيين". وأضاف أن "هذا الواقع غير مقبول، ولا يمكن أن يُطلب من الجيش أن يتعامل أيضًا مع أقلية تهديد من الداخل في ظل الحرب".

وزعم أن منفذي هذه الاعتداءات "لا يمثلون الاستيطان". وقال: "على العكس، هم يعرّضونه للخطر ويهددون الاستقرار الأمني وقيم الدولة"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "هذه الأفعال مرفوضة أخلاقيًا وقيميًا، وتلحق ضررًا إستراتيجيًا بجهود الجيش".

ودعا "جميع الأطراف" إلى "التصدي لهذه الظاهرة واقتلاعها قبل فوات الأوان"، وقال: "من يعتقد أن هذه الأفعال تخدم الأمن فهو مخطئ"، وذلك غداة تعرض جندي إسرائيلي للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أمس الثلاثاء.

واستهل زامير حديثه خلال جولته الميدانية في الضفة، بالإشارة إلى أن "إسرائيل تخوض حربًا متعددة الجبهات تاريخية وغير مسبوقة ضد النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة"، مضيفًا أن الجيش "يهاجم في لبنان وطهران ويدافع على جميع الحدود".

وأضاف: "قمنا الليلة باغتيال وزير استخبارات النظام الإيراني إسماعيل خطيب، وبالتوازي هاجمنا قائد فرقة الإمام حسين، الذي لم يمض وقت طويل على تسلمه منصبه بعد اغتيال سلفه".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، اعتبر زامير أن "عدد أحداث الإرهاب خلال العام الأخير من بين الأدنى التي شهدناها"، مرجعًا ذلك إلى "النشاط الهجومي والمهني للقوات". وتابع: "طبيعة الإرهاب أنه يمكن أن يضرب في أي لحظة، ولذلك المطلوب هو الحفاظ على جاهزية عالية، والدفاع عن المستوطنات، والاستمرار في العمل الحازم لإحباط العمليات".

كما وجّه رسالة إلى القادة العسكريين، قائلا: "أنتم تعملون ليلًا ونهارًا في ظروف معقدة من أجل أمن الدولة والمستوطنات وسكانها"، مضيفًا: "لا مكان في الخطاب العام للتحريض ضد القادة الذين يعملون يوميًا لإحباط الإرهاب".

يأتي ذلك فيما تُظهر المعطيات الميدانية تصاعدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين، إذ وثّقت منظمة "ييش دين" أكثر من 109 جرائم عنف منذ بدء الحرب على إيران، شملت عمليات إعدام ميدانية وإطلاق نار واعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات وتهديدات.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الاعتداءات نادرًا ما تؤدي إلى ملاحقات قضائية، إذ لم تتجاوز نسبة لوائح الاتهام 2% من مجمل الملفات الموثقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبحسب المعطيات، استشهد 7 فلسطينيين في 192 اعتداء نفذه مستوطنون خلال الحرب على إيران.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد متواصل منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1127 فلسطينيًا في الضفة الغربية وإصابة نحو 11,700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.