منذ بداية الحرب: أكثر من نصف الصواريخ الإيرانية على إسرائيل "عنقودية"

معطيات إسرائيلية تبيّن استخدامًا واسعًا لصواريخ عنقودية في الهجمات الإيرانية، وسط سقوط قتلى وإصابات وأضرار في منطقة تل أبيب.

أفادت معطيات إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن أكثر من 400 صاروخ من أصل نحو 850 صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب، كانت مزوّدة برؤوس عنقودية متشظية.

وبحسب المعطيات التي هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن هذه الصواريخ تشكّل أكثر من نصف إجمالي الصواريخ التي أُطلقت خلال الهجمات، ما يشير إلى استخدام واسع لهذا النوع من الذخائر في الضربات الأخيرة.

وفي هذا السياق، سقطت شظايا اعتراض وقنابل عنقودية، عصر الأربعاء، في عدة مواقع وسط البلاد، بينها رمات غان وبيتح تكفا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

والليلة الماضية، قُتل شخصان إثر إصابتهما داخل شقتهما في رمات غان بصاروخ متشظٍ، فيما سُجلت أضرار مادية جسيمة في تل أبيب ومحيطها.

وكان "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل قد ذكر أنه، في إطار 262 موجة هجومية، تم إطلاق نحو 320 صاروخًا اخترق الأجواء الإسرائيلية، إلى جانب أكثر من 500 طائرة مسيّرة، فيما قُدّر أن نحو 50% من الصواريخ الباليستية كانت مزوّدة بذخائر متشظية.