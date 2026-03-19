الاستهداف الإسرائيلي لأسطول إيران في بحر قزوين: جبهة بحرية جديدة

إسرائيل توسع الحرب إلى شمال إيران عبر ضرب سفن صواريخ ومقر قيادة وبنى صيانة في أكبر موانئ إيران على بحر قزوين، في مسعى لتقويض القدرات البحرية وفتح جبهة جديدة خارج الخليج.

استعرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل إضافية عن الهجوم في بحر قزوين، الذي استهدف سفنًا ومنشآت بحرية إيرانية بهدف تقويض قدراتها العملياتية وإضعاف سيطرتها البحرية، في خطوة وُصفت بأنها "فتح لمجال عمليات جديد".

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الهجوم استهدف "خمسة قطع بحرية تابعة للجيش الإيراني، بينها سفن صواريخ وسفن إسناد وزوارق حراسة"، إلى جانب "مقر قيادة مركزي كانت تُدار منه العمليات البحرية في بحر قزوين".

كما شملت الأهداف "بنى تحتية لصيانة وإصلاح السفن"؛ علما بأن الهجوم استهدف قاعدة للبحرية الإيرانية في مدينة بندر أنزلي، وهي أكبر ميناء إيراني على ساحل بحر قزوين.

وأشارت المصادر إلى أن "بعض السفن كانت داخل الميناء، فيما كانت أخرى في المياه الإقليمية الإيرانية"، لافتة إلى أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي من سلاح البحرية، ونُفذت عبر سلاح الجو باستخدام "ذخائر دقيقة".

وفي بيان رسمي، قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية شمالي إيران، حيث ترسو عشرات القطع العسكرية، بينها سفن صواريخ وسفن حراسة".

وأضاف أن "البحرية الإيرانية استخدمت الميناء لتنفيذ نشاطات عملياتية، وقد جرى إحباط هذه الأنشطة عبر استهداف الميناء والسفن القريبة منه".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن بعض القطع البحرية المستهدفة، لا سيما زوارق الصواريخ، كانت مزودة بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للغواصات، ما يشير إلى أن الضربة طاولت قدرات قتالية متقدمة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن استهداف الميناء والبنى المرتبطة به لا يقتصر على تدمير الوسائل، بل يهدف إلى تقويض منظومة "القيادة والسيطرة" للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.

ولفت إلى أن العملية أُديرت من غرفة عمليات سلاح الجو، في تنسيق مباشر بين قيادتي سلاحي الجو والبحرية.

ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه "من بين العمليات الأكثر أهمية" منذ بداية الحرب على إيران، مشيرًا إلى أنه نُفذ "بتنسيق وثيق بين قيادتي سلاحي الجو والبحرية".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين، قيل إن "استهداف الأسطول الإيراني في بحر قزوين يحمل قيمة عملياتية عالية، كونه يفتح جبهة إضافية إلى جانب الخليج"، مضيفين أن "إيران ستواجه صعوبة في إعادة تأهيل قدراتها البحرية في هذه الساحة".

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن "السفن المستهدفة لن تعود إلى الخدمة في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أنها كانت تمتلك "قدرات دفاعية وهجومية ضد سفن وطائرات".

وفي سياق متصل، أشار بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إلى أن الهجوم جاء ضمن سلسلة عمليات أوسع، حيث قال إن "طائرات سلاح الجو، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية واستخبارات سلاح البحرية، هاجمت أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية في بحر قزوين، ودمرت سفنًا عسكرية ومقرًا مركزيًا وبنى تحتية لصيانة السفن".

وأضاف البيان أن "لا يوجد مكان في إيران لا يستطيع جيش الدفاع الوصول إليه"، مشيرًا إلى استمرار استهداف قوات "الباسيج"، حيث قال إن سلاح الجو "رصد عنصرًا من هذه القوات واستهدفه أثناء وجوده في نقطة حراسة غرب إيران".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال 20 يومًا (من الحرب) تم القضاء على 23 من كبار مسؤولي النظام الإيراني"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "16 منهم قُتلوا في الضربة الافتتاحية"، في إشارة إلى بداية الحرب على إيران فجر 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في سياق سعي إسرائيل إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية على جبهات متعددة، بما في ذلك توسيع العمليات إلى بحر قزوين، في إطار الحرب المتصاعدة على إيران ومحاولة استنزاف وتدمير أسطولها البحري تمهيدا لعمليات تهدف لفتح مضيق هرمز؛ في حين تدعي واشنطن أنها دمرت أكثر من 120 سفينة وقطعة للبحرية الإيرانية.