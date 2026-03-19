الجيش الإسرائيلي: 285 صاروخا باليستيا بلغوا سماء البلاد وتغيير النظام منوط بالشعب الإيراني

أقرّ الجيش الإسرائيلي بعجزه عن منع سقوط شظايا الصواريخ الانشطارية رغم نسب اعتراض مرتفعة، وقدّر أنّ إيران لا تزال تمتلك نحو 1000 صاروخ باليستي. وصرّح بنجاح عشرات الإطلاقات من إيران التي سجّلت إصابات مباشرة و سبّبت خسائر مادية كبيرة.

أكد الجيش الإسرائيلي، أنّ منع شظايا الصواريخ المعترَضة من السقوط غير ممكن في حال كانت صواريخ انشطارية، ووفق تقديراته فإنّ إيران ما زالت تملك نحو 1000 صاروخ باليستي في ترسانتها، وحذّر سلاح الجو من قدرة النظام الإيراني على النجاة والبقاء في الحكم في نهاية الحرب، وأكد أنّه في حال اندلاع احتجاجات إيرانية داخلية واسعة فإنّ قدرته على دعمها من الجو محدودة جدا.

ذكر تقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ إيران أطلقت 365 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل منذ بداية الحرب حتى صباح الخميس، وفق معطيات رسمية وفرها الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإنّ 285 صاروخا منها بلغت سماء البلاد، تصدت منظومة الدفاع الجوي لـ 270 صاروخا منها، بنسبة اعتراض ناجحة وصلت إلى 90% تقريبا.

وبالرغم من نسبة النجاح العالية، يوضح الجيش بأنّه من غير الممكن منع سقوط القنابل على المدن والأراضي الإسرائيلية، في حال اعتراض صاروخ انشطاري.

فيما أفاد الجيش بتوثيق سقوط صواريخ إيرانية بنجاح في 17 حالة، وقدّر الأضرار بمئات ملايين الشواقل في كل استهداف ناجح.

وفي الأثناء، أشار الجيش إلى انحسار كبير في وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران، التي بدأت بعشرات الإطلاقات في أيام الحرب الأولى ثم قلت حتى بلغت إطلاقات معدودة تتضمن صاروخا أو اثنين في اليوم، ونبّه الجيش إلى أنّه لا يقدر على منع التهديد إطلاقا، وبحسب تقديراته، فما زالت إيران تملك نحو 1000 صاروخ باليستي في ترسانتها.

وفي السياق ذاته، أكد الجيش تدميره 200 منصة إطلاق صواريخ في إيران من أصل 470 منصة ملكتها في بداية الحرب، وأضاف أنّه ألحق أضرارا بمئة إلى 150 منصة إطلاق أخرى موجودة في أنفاق، وأنّها أصبحت تحتاج إلى عمل كبير لإعادتها إلى الخدمة.

ومن جهته، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنّه راض عن إنجازات الحرب حتى اللحظة، إذ تفيد المعطيات الرسمية بإلقاء أكثر من 10 آلاف من الذخائر على إيران منذ بداية الحرب، وبالرغم من ذلك، لا يملك سلاح الجو جوابا عن سؤال احتمال بقاء النظام في الحُكم في نهاية الحرب.

فيما أعرب الجيش عن خشيته من ازدياد قوة النظام في نهاية الحرب، واستمراره في تطوير مشروعه النووي.

وفي سياق الحديث عن تغيير النظام، أكد سلاح الجو أنّ دعمه من الجو لأي احتجاجات واسعة في صفوف الشعب الإيراني سيكون محدودا جدا.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأنّ الحسم يبقى في أيدي الشعب الإيراني نفسه، ووفق المصادر ذاتها، فإنّ سلاح الجو يعمل حاليا على استهداف مراكز النظام، والحواجز الأمنية، وسلطات تطبيق القانون وحفظ الأمن الداخلي، لكنّه لا يستطيع أن يلعب دورا حاسما في مسار داخلي لتغيير النظام.