تقديرات إسرائيلية: الحرب على إيران ستستمر أسابيع أخرى

تقديرات إسرائيلية ترجّح استمرار الحرب على إيران لأسابيع، بالتوازي مع تأكيد رسمي على تقدم العمليات، فيما تكشف مداولات الكابينيت عن جدل داخلي حول تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

تقدّر جهات أمنية وسياسية في إسرائيل أن الحرب على إيران ستستمر لأسابيع إضافية، في وقت تروّج فيه تل أبيب لـ"تحقيق الأهداف" ومواصلة العمليات وفق الخطة العسكرية المقررة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه التقديرات طُرحت خلال جلسة الكابينيت التي انعقدت مساء أمس، الأربعاء، وتواصلت حتى ما بعد منتصف الليل.

وخلالها قُدمت للوزراء إحاطات حول مجريات الحرب على إيران ولبنان.

ونقل التقرير عن مشاركين في الجلسة قولهم إن خطة الحرب "تسير كما هو مخطط لها"، وإن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد "يحققان الأهداف المحددة"، على حد تعبيرهم.

وخلال الجلسة، تطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى "ارتفاع كبير في ما وصفه بالجريمة القومية".

في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طرح ملف عنف المستوطنين، معتبرا أن قيادة المنطقة الوسطى الفاعلة في الضفة المحتلة "تتصرف كفيل في متجر خزف".

وانتقد بن غفير عمليات إخلاء بؤر استيطانية، مدعيًا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر تفيذ عمليات إخلاء فقط في البؤر التي تشهد "عنفًا"، على حد تعبيره.